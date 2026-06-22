Ile Maurice: Pension ou le deuxième acte d'un nouveau malaise

Bis repetita ! Autant la lecture du Budget 2025 avait provoqué une onde de choc avec le relèvement de l'âge de la pension de vieillesse à 65 ans, autant le Budget 2026 remet la question de la pension au coeur d'une nouvelle polémique.

Alors que le gouvernement avait basculé dans l'impopularité, l'an dernier, après l'annonce brutale de cette mesure et que les attentes étaient immenses sur ce dossier, voilà qu'il tente de corriger le tir en provoquant un autre malaise !

En revoyant sa copie pour rétablir l'accès à la pension dès l'âge de 60 ans aux plus vulnérables, le gouvernement pratique désormais le ciblage, et frustre une partie importante de la classe moyenne, qui découvre subitement que la pension de retraite ne sera plus un droit acquis, mais soumis à des critères de revenus ! D'où les débats enflammés depuis ce vendredi 19 juin, après le grand oral du Premier ministre.

D'un coté, les porte-paroles du gouvernement défendent une décision qu'ils présentent comme un exercice de justice sociale, rappelant que près de huit Mauriciens sur dix continueront de bénéficier d'une pension totale, tandis que l'opposition, tant parlementaire qu'extraparlementaire, dénonce cette réforme qui pénalisera principalement la classe moyenne.

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Entre les débats passionnés qui agitent déjà la scène politique et l'interprétation des chiffres - qui dépend dans quel camp on se trouve -, c'est le Mauricien lambda qui demeure dans le flou avec des questions basiques sur son avenir. Jusqu'à quel âge devra-t-il travailler pour pouvoir aspirer à une retraite sereine ? Est-ce que toutes ses contributions et tous ses impôts réglés sans broncher en s'éreintant au travail durant toute une vie n'auront finalement servi à rien ? Faudra-t-il désormais éviter de mieux gagner sa vie pour pouvoir bénéficier d'une pension de vieillesse ?

Au-delà des arguments des uns et des autres, on retiendra que le gouvernement aura réussi, une nouvelle fois, à braquer une partie de la population, prise de court par une pareille réforme. Si le remplacement de la Basic Retirement Pension (BRP) par la nouvelle State Age Pension (SAP) était censé corriger l'erreur de l'an dernier, dont l'exécutif avait fini par mesurer le coût politique devant la colère populaire, faudra-t-il attendre le Budget 2027 pour corriger, cette fois, les imperfections du Budget 2026 ?

Cette levée de boucliers aura en tout cas éclipsé l'esprit du deuxième Budget présenté par un Premier ministre qui, après avoir préparé l'opinion à un exercice austère, a finalement proposé un équilibre entre mesures populaires, impératifs économiques et avancées sociétales, à l'exemple du congé menstruel qui projette l'image d'un gouvernement se voulant progressiste.

Si l'allongement du congé de maternité suscite déjà des interrogations, certains craignant qu'il ne produise paradoxalement des effets défavorables envers les femmes sur le marché du travail, beaucoup espèrent que cette mesure sera accompagnée de garde-fous législatifs pouvant protéger les futures mamans qui souhaiteraient bénéficier pleinement de cette mesure avec les six premiers mois rémunérés ainsi que les six autres mois supplémentaires proposés sur une base optionnelle.

D'autres annonces populaires retiennent également l'attention : l'augmentation de la Carer's Allowance, la subvention de plusieurs produits de consommation, la reconnaissance des artistes comme des travailleurs culturels ou encore l'introduction accrue de l'intelligence artificielle dans plusieurs secteurs....

Reste désormais à voir, comme chaque année, quel sera le calendrier d'exécution de toutes ces mesures et si certaines d'entre elles ne resteront pas de simples effets d'annonce.

En attendant, l'évidence n'échappe à personne : les deux premiers Budgets du gouvernement Ramgoolam auront suscité des débats sur la question délicate de la pension de vieillesse, sans une communication claire, tout en semant confusion et inquiétude au lieu de donner espoir et confiance. 2025, 2026 ? Bis repetita !