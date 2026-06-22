Ile Maurice: Quand la musique devient un vecteur d'épanouissement et d'inclusion

Comme chaque année, l'Association pour la protection des droits des handicapés (APDH) a marqué la Fête de la musique dans une ambiance chaleureuse et festive. Le samedi 20 juin, les membres de l'association se sont retrouvés au centre Alex Vellin, à Beau-Bassin, pour un moment de joie, de chants et de convivialité, dans un esprit de fraternité où les différences s'effacent au profit du plaisir d'être ensemble.

Pour les membres de l'APDH, cette journée revêt une signification toute particulière. Bien plus qu'un simple rendez-vous culturel, elle est l'occasion de rappeler que la musique est un formidable vecteur d'inclusion et d'épanouissement pour les personnes en situation de handicap.

Le vice-président de l'association, Ashvin Gudday, souligne que les personnes vivant avec un handicap possèdent elles aussi des talents qu'il convient de valoriser. «Malheureusement, tous les membres n'ont pas pu être présents, certains ayant déjà d'autres engagements. Mais pour ceux qui étaient là, ce fut un moment des plus conviviaux», explique-t-il.

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À ses yeux, l'art et la culture occupent une place essentielle dans le parcours d'émancipation des personnes en situation de handicap. «Plusieurs de nos membres sont des artistes. La musique leur permet de s'exprimer, de développer leurs talents et de prendre confiance en eux. Avec le soutien nécessaire, ces talents peuvent même devenir une source de revenus», fait-il ressortir.

Dans cette optique, l'APDH envisage de mettre sur pied une Inclusive Cultural Platform, un projet qui, avec l'appui de l'État, viserait à accompagner et former des personnes en situation de handicap possédant des aptitudes artistiques. «La musique est un langage universel. Elle transcende les barrières, favorise l'harmonie et permet de lutter contre les divisions. C'est aussi une forme de thérapie dans un monde de plus en plus stressant. Elle peut constituer un véritable tremplin vers un meilleur avenir pour les personnes en situation de handicap», conclut Ashvin Gudday.