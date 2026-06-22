Ile Maurice: Réforme des pensions - Retour à la retraite dès 60 ans sous conditions

Depuis la présentation du Budget par le Premier ministre et ministre des Finances, Navin Ramgoolam, la réforme de la pension de vieillesse s'impose comme l'un des principaux sujets de débat dans le pays. À partir de janvier 2027, la Basic Retirement Pension (BRP) sera remplacée par la State Age Pension (SAP), un nouveau régime qui marque une rupture importante avec le système universel en vigueur jusqu'ici.

Présentée comme plus flexible et plus soutenable, cette réforme introduit un ensemble de changements majeurs : choix de l'âge d'un départ à la retraite, pénalités et bonus liés à ce choix, mais surtout l'introduction d'un means test (examen des ressources) qui conditionnera désormais l'accès à la pension selon les revenus. Jusqu'ici, tous les Mauriciens remplissant le critère d'âge bénéficiaient d'une pension identique, sans condition de ressources.

Avec la SAP, cette logique change profondément. Le gouvernement affirme vouloir mieux cibler les aides et offrir davantage de flexibilité aux citoyens, mais ce nouveau modèle soulève déjà de nombreuses interrogations sur l'avenir du principe d'universalité et sur la place de la protection sociale dans un contexte économique marqué par la hausse du coût de la vie.

Flexible entre 60 et 70 ans, mais calcul gagnant-perdant

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Dans ce nouveau système, les Mauriciens pourront choisir de prendre leur retraite entre 60 et 70 ans. Ce retour à la possibilité de départ à 60 ans constitue un changement notable, alors que la précédente réforme allait dans le sens d'un relèvement progressif de l'âge d'éligibilité jusqu'à 65 ans. Mais cette liberté s'accompagne de conditions strictes. Toute décision sera irrévocable, et le montant de la pension variera en fonction de l'âge choisi.

Un départ anticipé entraînera une réduction de 0,5 % par mois avant 65 ans, soit 6 % par an. Concrètement, une personne partant à 60 ans percevra environ Rs 11 589, contre Rs 16 555 à 65 ans. Les montants augmentent ensuite progressivement selon l'âge : Rs 12 582 à 61 ans, Rs 13 575 à 62 ans, Rs 14 568 à 63 ans et Rs 15 562 à 64 ans. Cette décote sera appliquée de manière permanente sur toute la durée de vie du bénéficiaire.

À l'inverse, le système récompense ceux qui choisissent de prolonger leur activité professionnelle au-delà de 65 ans. Une majoration de 0,75 % par mois de report, soit 9 % par an, est prévue. Une personne qui attend 70 ans pourra ainsi percevoir jusqu'à Rs 24 005, un montant nettement supérieur à celui du régime actuel. Le dispositif introduit donc une logique nouvelle, où la pension devient directement liée aux choix individuels de carrière et de départ à la retraite.

Mais la mesure la plus controversée reste sans conteste l'introduction du means test, appliqué pour la première fois à l'ensemble des bénéficiaires, y compris ceux déjà à la retraite. Selon ce mécanisme, les personnes dont les revenus mensuels ne dépassent pas Rs 14 000 recevront la pension complète. Au-delà de ce seuil, la pension sera réduite de 50 sous pour chaque roupie supplémentaire gagnée.

Une allocation minimale de Rs 1 000 sera toutefois garantie jusqu'à un revenu mensuel de Rs 50 000, au-delà duquel aucun versement ne sera effectué. Les revenus pris en compte incluent les salaires, revenus professionnels, loyers et pensions contributives, tandis que les dividendes, intérêts bancaires, montants forfaitaires de retraite et autres prestations sociales sont exclus du calcul. Pour les couples, un second test basé sur les revenus combinés sera appliqué, avec une réduction globale plafonnée à 25 %.

Profonde division sur la rupture avec la BRP

La réforme maintient néanmoins certains ajustements existants, notamment les augmentations liées à l'âge, avec des majorations à partir de 75 ans, 90 ans et 100 ans, ainsi que le bonus de fin d'année versé en décembre. Une nouvelle condition de résidence est également introduite : il faudra avoir vécu à Maurice au moins 15 ans depuis l'âge de 40 ans, dont trois années consécutives avant la demande, pour être éligible à la SAP.

Si le gouvernement défend une réforme qui modernise le système et garantit sa soutenabilité, les réactions syndicales traduisent une profonde inquiétude et un rejet partiel de la philosophie même du texte. Pour plusieurs acteurs du mouvement syndical, cette réforme marque une rupture avec un principe fondamental : celui de la pension universelle comme droit citoyen.

Le président de la Confédération des travailleurs des secteurs public et privé (CTSP), Reeaz Chuttoo, estime que le gouvernement s'engage dans une forme de désengagement progressif de l'État social. Selon lui, les nouveaux paramètres introduits vont créer une forte incertitude pour les futurs retraités, notamment ceux dont les revenus se situent autour des seuils définis. Il souligne que le système ne tient pas suffisamment compte des réalités économiques actuelles, rappelant les écarts importants entre salaire minimum, living wage et coût réel de la vie. Pour lui, la réforme risque d'accentuer les inégalités et fragiliser davantage les classes moyennes.

Il va plus loin en s'interrogeant sur la logique globale du dispositif : le fait de conditionner la pension à des seuils de revenus revient-il à introduire une forme de sélection sociale dans un mécanisme jusque-là universel. Il met également en garde contre les effets à long terme, notamment pour les jeunes générations, qui pourraient être confrontées à un système où la pension devient partielle ou incertaine selon leur trajectoire salariale.

Mais c'est surtout la position d'Ashvin Gudday, négociateur militant, qui apporte une lecture plus approfondie du débat, tout en restant fortement critique. Pour lui, la réforme ne peut pas être dissociée d'un choix politique clair sur le modèle social du pays. Il reconnaît que l'État a tenté un exercice de correction, mais considère que la méthode pose problème.

La logique de ciblage par le means testing constitue pour lui une rupture fondamentale avec le principe de droit universel. Une personne ayant contribué toute sa vie au système économique, notamment à travers la taxation indirecte et la consommation, ne devrait pas voir son droit à la pension conditionné par un seuil de revenu. Dans ses interventions, il insiste sur le fait que «la pension universelle est un droit durement acquis», rappelant que le système actuel repose sur une forme de solidarité collective.

Il critique également la manière dont la réforme a été élaborée. Selon lui, le processus manque de transparence et de concertation réelle avec les partenaires sociaux. Ashvin Gudday évoque une réforme introduite dans la précipitation, avec des ajustements successifs qui créent, selon lui, de la confusion, même au sein des autorités elles-mêmes. Il souligne d'ailleurs que certains ministres ont dû revenir sur certains points pour tenter d'en clarifier l'application.

Cette instabilité réglementaire est révélatrice d'un problème plus large : celui d'une politique publique qui avance par ajustements successifs plutôt que par une vision cohérente à long terme. Cette réforme pourrait ouvrir, selon lui, la voie à un système où la pension universelle disparaît progressivement, remplacée par un dispositif ciblé réservé aux catégories les plus vulnérables.

Le syndicaliste met également en avant une inquiétude sociale plus large. «Cette réforme s'inscrit dans une logique qui pourrait pousser davantage de citoyens vers des systèmes privés de retraite, notamment à travers les futurs retirement schemes annoncés.» Les travailleurs dont les revenus dépassent certains seuils pourraient se retrouver pénalisés, renforçant ainsi les inégalités entre classes sociales. Dans sa lecture, cette réforme ne se limite pas à une question technique de pension, mais touche directement à la structure sociale du pays. Il avertit contre un risque de fragmentation sociale, où la classe moyenne se retrouverait progressivement sous pression, entre hausse du coût de la vie, fiscalité indirecte et incertitude sur les prestations sociales futures.

Au-delà de ces critiques, les syndicats insistent sur la nécessité d'une réflexion plus large sur le système fiscal. Pour le syndicaliste, la question centrale reste celle de la justice redistributive : plutôt que de réduire la pension des citoyens, il faudrait revoir la manière dont les revenus sont collectés auprès des plus hauts revenus. Il plaide pour une réforme fiscale plus progressive, qui permettrait de financer un système universel sans recourir au ciblage.

Dans ce contexte, le débat dépasse largement la seule question de l'âge de la retraite ou du montant des pensions. Il touche à la conception même de l'État-providence et à la place de la solidarité dans la société mauricienne. Entre ceux qui défendent une adaptation du système aux contraintes économiques et ceux qui dénoncent une remise en cause d'un acquis social fondamental, la réforme de la SAP cristallise des visions opposées de l'avenir du pays.

Au final, le gouvernement présente un système plus flexible, basé sur des choix individuels et une meilleure gestion des ressources publiques. Mais pour ses critiques, cette flexibilité s'accompagne d'une incertitude nouvelle qui pourrait redéfinir durablement le rapport entre l'État et ses citoyens. Une transformation profonde, dont les effets réels ne pourront être mesurés qu'à l'épreuve du temps.