Ile Maurice: Collège Alpha - Le personnel brise le silence

Alors que le Conseil des ministres a donné son aval à une fermeture progressive du collège Alpha à partir de 2027, des membres du personnel de l'établissement sont sortis de leur réserve. Dans une lettre ouverte rendue publique en juin, ils interpellent les plus hautes autorités du pays et réclament une série d'enquêtes sur la gestion, les infrastructures et les conditions d'enseignement de l'école.

Dans la lettre adressée au président de la République, au ministère de l'Éducation et à la Private Secondary Education Authority (PSEA), les signataires, qui se présentent comme des membres du personnel préoccupés par l'avenir de l'établissement, affirment agir «par devoir envers les élèves, les parents et les contribuables».

Le 12 juin dernier, le Conseil des ministres a approuvé la fermeture progressive du collège à partir de janvier 2027, dans un contexte marqué par une baisse du nombre d'élèves inscrits. Dans sa communication, le Cabinet avait également indiqué que le bâtiment avait fait l'objet d'une évaluation visuelle et avait été jugé «visuellement conforme». Une conclusion que contestent certains employés de l'établissement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ces membres du personnel affirment que, si les registres officiels font état de 137 élèves ou moins, le nombre de jeunes présents au quotidien serait nettement inférieur. Ils soutiennent que plusieurs élèves absents depuis de longs mois figureraient toujours sur les listes administratives. Ils demandent ainsi au ministère de l'Éducation et à la PSEA de procéder à une vérification indépendante de la fréquentation réelle de l'établissement. Selon eux, cette démarche permettrait de faire toute la lumière sur la situation.

Les signataires expriment également leurs inquiétudes concernant l'état des infrastructures. Ils avancent que certaines poutres en bois seraient endommagées et affirment que, lors des épisodes de fortes pluies, des élèves du premier étage sont transférés dans les laboratoires du rez-de-chaussée. Ils évoquent aussi un affaissement progressif de certains plafonds et demandent qu'une expertise structurelle indépendante soit menée afin de déterminer l'état réel du bâtiment.

Traitement équitable

La lettre soulève également des questions liées à l'administration de l'établissement. Les membres du personnel évoquent notamment des interrogations concernant les procédures de contrôle des présences et des congés de la rectrice. Ils estiment que les mêmes exigences de transparence et de redevabilité appliquées aux employés devraient prévaloir à tous les niveaux de responsabilité.

Les auteurs de la lettre attirent également l'attention sur plusieurs aspects touchant directement les élèves. Ils affirment que le laboratoire informatique ne disposerait pas d'un accès à internet et que la bibliothèque contiendrait des ouvrages devenus obsolètes pour la préparation aux examens de Cambridge. Ils évoquent aussi des préoccupations par rapport à la sécurité des escaliers extérieurs en période de pluie.

Autre point soulevé : l'enseignement de la physique au O-Level. Les signataires demandent qu'une enquête soit menée sur les circonstances entourant la suppression du poste de l'enseignant concerné ainsi que sur les dispositions mises en place pour assurer l'enseignement de cette matière.

La direction aurait indiqué dans d'autres médias ne pas avoir connaissance des photos en circulation montrant l'état de certaines salles de classe et aurait fait valoir qu'un comité indépendant avait conclu à la sécurité du bâtiment. Au moment de mettre sous presse, la direction n'avait pas donné suite à nos sollicitations.