Congo-Kinshasa: Examen d'Etat 2026 - Plus d'1 million d'élèves finalistes entament la session ordinaire ce lundi

Les finalistes du secondaire affrontent la session ordinaire de l'Examen d'Etat 2026 dès ce lundi 22 juin sur tout le territoire de la RDC, y compris dans des centres hors frontières.

Pour cette édition, le nombre total de candidats inscrits à l'épreuve de dissertation du cycle long s'élève à 1.079.675, dont 482.557 filles (44,7 %) et 597.118 garçons (55,3 %). Ils sont répartis dans plus de 3.000 centres à travers le pays et dans quelques pays voisins.

Dans son communiqué du samedi dernier, la ministre de l'Éducation nationale, Raïssa Malu, invite les candidats à aborder ces épreuves avec sérénité, confiance et intégrité. Elle insiste sur le fait que la RDC a besoin de citoyennes et de citoyens responsables, engagés et patriotes, capables de contribuer à son développement durable.

Modernisation de toute la chaîne de l'Examen d'État

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon elle, l'éducation doit demeurer un espace neutre, protégé et respecté. Les conflits armés devraient pas empêcher les enfants de présenter ces épreuves nationales dans le calme, la sécurité et la dignité, a-t-elle estimé. La ministre a par ailleurs remercié les partenaires pour leur appui logistique dans l'acheminement des malles d'items vers les zones sous occupation des forces rebelles.

D'après elle, cet engagement permet aux enfants, y compris dans les contextes les plus difficiles, de faire valoir leur droit à l'éducation et à l'évaluation. Au-delà de l'organisation matérielle des épreuves, Raïssa Malu indique que son ministère poursuit la modernisation de toute la chaîne de l'Examen d'État, en particulier les phases de traitement et de correction des copies.

Comme en 2025, cette édition marque une nouvelle avancée dans la digitalisation du processus. Des centres de scannage sont déjà opérationnels à Kinshasa, Lubumbashi et Mbuji-Mayi. Quatre centres supplémentaires sont installés à :

Gemena

Kisangani

Butembo

Tshikapa.