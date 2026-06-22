Afrique: Coupe du monde 2026 - Le Cap-Vert crée un nouvel exploit en tenant l'Uruguay en échec

Le Cap-Vert continue d'écrire l'une des plus belles histoires de cette Coupe du monde 2026.

Après avoir surpris l'Espagne lors de la première journée en décrochant un match nul (0-0), la sélection cap-verdienne a de nouveau déjoué les pronostics en accrochant l'Uruguay (2-2), dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 juin, au Hard Rock Stadium de Miami.

Face à une formation uruguayenne condamnée à s'imposer pour se rapprocher des seizièmes de finale, les « Requins bleus » ont livré une prestation pleine de courage, de discipline et de réalisme.

Pourtant dominés dans les premières minutes, les Cap-Verdiens ont frappé les premiers grâce à une magnifique réalisation de Kevin Lenini.

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D'une frappe puissante sur coup franc à plus de trente mètres, le milieu de terrain a inscrit le tout premier but de l'histoire du Cap-Vert en Coupe du monde, faisant exploser de joie les nombreux supporters africains présents dans les tribunes.

L'Uruguay a toutefois réagi avant la pause. D'abord par Ronald Araujo, opportuniste après un ballon repoussé par le poteau, puis par Agustín Canobbio, qui a conclu une belle action collective dans le temps additionnel de la première période pour donner l'avantage à la Celeste (2-1).

Au retour des vestiaires, les hommes de Pedro Brito n'ont jamais baissé les bras. Plus entreprenants et mieux organisés, ils ont été récompensés à l'heure de jeu. Profitant d'une incompréhension entre le gardien Fernando Muslera et sa défense, Hélio Varela a récupéré le ballon avant de pousser tranquillement le cuir dans le but vide pour remettre les deux équipes à égalité.

La fin de rencontre a été particulièrement intense. Les Uruguayens ont multiplié les offensives, sans parvenir à tromper une défense cap-verdienne héroïque. Le gardien Vozinha, déjà décisif contre l'Espagne, a encore rassuré les siens, tandis que ses défenseurs ont repoussé les nombreuses tentatives sud-américaines.

Le Cap-Vert s'est même offert plusieurs situations dangereuses en contre-attaque et a failli créer une sensation encore plus grande dans les dernières minutes.

Au coup de sifflet final, ce match nul a été célébré comme une victoire par les Cap-Verdiens.

Avec deux points en deux rencontres, le Cap-Vert conserve toutes ses chances de qualification avant son dernier match de groupe face à l'Arabie saoudite.

En revanche, l'Uruguay se retrouve sous pression. Avec seulement deux points au compteur, la Celeste devra impérativement réaliser un exploit contre l'Espagne lors de la troisième journée pour espérer poursuivre son parcours dans cette Coupe du monde.

Ce nouveau résultat confirme que le Cap-Vert est l'une des révélations majeures du tournoi. Solides défensivement, disciplinés tactiquement et portés par une confiance grandissante, les représentants de l'archipel africain prouvent qu'ils peuvent rivaliser avec les grandes nations du football mondial.

Le suspense reste donc entier dans le groupe H, où la qualification demeure accessible aux quatre équipes avant l'ultime journée.