Ile Maurice: Meurtre de Soobhowtee Jugessur - Un homme interpellé puis relâché

Moins de 48 heures après la découverte du corps de Soobhowtee Jugessur, retrouvée assassinée dans sa chambre du chemin Mahatma Gandhi à Petit-Raffray, la police a connu une avancée dans l'enquête. Un homme de 30 ans, résidant dans la localité, avait été arrêté hier, par les officiers du Field Intelligence et de la Criminal Investigation Division de la Division Nord. Il a toutefois été relâché après interrogatoire.

Depuis la découverte du drame, les enquêteurs exploitent les images de vidéosurveillance et les différentes pistes recueillies auprès du voisinage. Une présence suspecte avait été repérée dans la cour du domicile, mais l'individu avait dissimulé son visage, compliquant son identification. Ce travail de recoupement a toutefois conduit à l'interpellation d'un suspect, finalement relâché dans l'attente de nouvelles vérifications.

Pour rappel, la victime de 63 ans, ouvrière à l'usine Denim de l'Île à Poudre-d'Or, avait été retrouvée sans vie le soir du 19 juin par sa nièce. La chambre était sens dessus dessous et le sari qu'elle portait avait été retrouvé enroulé autour de son cou. Selon les premiers éléments, elle aurait été suivie à son retour du travail avant d'être agressée et dévalisée.

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L'enquête se poursuit afin d'établir le mobile du crime, de reconstituer les faits et d'identifier l'auteur. Pour la famille, l'attente continue.