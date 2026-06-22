Ile Maurice: La colère monte après des jours sans eau

22 Juin 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

La tension est montée d'un cran à La Caverne, à Vacoas, le samedi 20 juin, lorsque des résidents excédés ont investi les rues du quartier pour protester contre une pénurie d'eau qui dure depuis plusieurs jours. Le mouvement a rapidement pris de l'ampleur, au point que les manifestants ont bloqué la circulation, contraignant les autorités à intervenir.

À l'origine de ce ras-le-bol : une coupure d'eau qui, selon les habitants, s'éternise depuis au moins deux jours. «Cela fait deux jours que nous n'avons plus d'eau. Ce n'est pas possible, comment va-t-on faire ?», a lancé l'un d'eux, traduisant le désarroi d'une population confrontée à une situation qu'elle juge intenable au quotidien. Approvisionnement en eau potable, hygiène, cuisine  c'est l'ensemble des gestes les plus élémentaires qui se trouvent perturbés pour ces familles.

Face à l'absence de réponse satisfaisante, les résidents ont annoncé leur intention d'organiser une nouvelle manifestation. La grogne reste entière. Contactée, la Central Water Authority n'avait pas encore répondu à nos sollicitations au moment de mettre sous presse.

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