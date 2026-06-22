Congo-Kinshasa: Examen d'Etat 2026 au Nord-Kivu - Les professionnels « travaillent par patriotisme »

22 Juin 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les professionnels de l'enseignement mobilisés pour l'Examen d'Etat 20225-2026 au Nord-Kivu grincent les dents. Depuis le lancement de ces épreuves nationales cette année, ils affirment n'avoir toujours pas reçu le moindre paiement.

Tous ces professionnels espéraient pourtant que le Gouvernement va honorer ses promesses avant le coup d'envoi de la grande session de l'Examen d'État de ce lundi.

Le secrétaire provincial du Syndicat national des professionnels de l'enseignement, Exaucé Bandu Bauma, note d'ailleurs que ces professionnels « travaillent par patriotisme » et espère que le Gouvernement va débloquer leurs fonds dans les plus brefs délais : « Jusque-là, la petite session, l'ENAFEP, le TENASOSP, et bientôt la grande session qui va débuter ce lundi 22 juin 2026, toutes ces épreuves ne sont pas encore payées. Voilà pourquoi nous interpellons la conscience du gouvernement pour pouvoir s'impliquer afin de délivrer tous ces montants et faire jouir encore nos intervenants qui se donnent corps et âme, peu importe le manque de motivation, le manque de transport pour ceux qui ont été affectés très loin ».

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Certains inspecteurs de Masisi ont été ramenés à Walikale à plus de 250 kilomètres. « Ils viennent de se donner pour y aller. Les autres ont emprunté de l'argent pour qu'ils donnent honneur à ces épreuves », a-t-il poursuivi, demandant au Gouvernement de tout faire afin de faire respecter aussi ces gens qui viennent de montrer leur patriotisme.

C'est depuis 2023 que le Gouvernement a décidé de prendre en charge les frais de participation aux épreuves certificatives nationales de tous les élèves du Nord et Sud-Kivu ainsi que de l'Ituri. Cette décision avait été prise pour aider les parents de ces provinces touchées par la crise sécuritaire.

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