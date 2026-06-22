Maroc: Botola Pro - La 26ème journée rebat les cartes en haut comme en bas du classement

La 26ème journée de Botola Pro a totalement rebattu les cartes ! Programmées en multiplex dimanche, les huit rencontres ont livré leur lot de rebondissements, redessinant complètement la course au titre et la lutte pour le maintien.

Le chassé-croisé au sommet

L'AS FAR nouveau leader indiscutable

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Les militaires n'ont pas tremblé. Dans une rencontre marquée par la prudence et l'équilibre tactique, l'AS FAR a fini par faire plier le Kawkab de Marrakech (2-0). Grâce aux réalisations de Reda Slim et Achraf Missou, le club de la capitale s'empare seul de la tête du classement avec 52 points, profitant idéalement du faux pas de ses concurrents directs.

Le hold-up parfait de la RS Berkane à Fès

Le choc de cette 26ème journée se jouait au Grand Stade de Fès, et il a tenu toutes ses promesses ! La Renaissance de Berkane a créé la surprise en s'imposant (2-1) face au Maghreb de Fès. Cueillis à froid dès la première minute par un but de Bassini, les locaux ont réagi par Benjdida, mais Mehri a redonné l'avantage aux Orientaux avant même la pause.

La RSB (50 pts) grimpe à la deuxième place à deux longueurs du leader, tandis que le MAS (49 pts) glisse au troisième rang, voyant ses chances de titre sérieusement entamées.

Le Raja reste en embuscade

Dans son antre du Complexe Mohammed V, le Raja Casablanca a dû s'employer pour venir à bout du CODM de Meknès (2-1). Ayman Barkok a ouvert le bal en première période, mais les Meknassis ont fait preuve de résilience en égalisant à la 60e minute par Oussama Daoui, malgré l'expulsion de leur gardien Bounaga. Il aura fallu attendre la 81e minute et un but libérateur d'Ousmane Sakho pour que les Aigles Verts sécurisent les trois points. Le Raja (49 pts) partage désormais la troisième place avec le MAS.

La descente aux enfers du Wydad

Rien ne va plus chez les Rouges ! Le Wydad Casablanca a concédé sa troisième défaite consécutive, s'inclinant (1-0) sur la pelouse du Stade El Abdi face au Difaâ Hassani El Jadidi. Le but d'Oussama Banchaoui à la 27e minute a suffi au bonheur des locaux, qui ont su préserver leur avantage jusqu'au coup de sifflet final.

Le WAC stagne à la 5ème place (43 pts) et voit sa situation se compliquer sérieusement, tandis que le DHJ respire (7e, 35 pts).

La bataille du maintien jusqu'à l'ultime seconde

Le bas du tableau a également livré son lot de sensations fortes, avec des fins de matchs sous haute tension :

Victoire vitale pour Yacoub El Mansour : L'USYM a réalisé le coup parfait en allant s'imposer sur la pelouse de la lanterne rouge, l'Olympique de Safi (1-0), grâce à un penalty transformé par El Mehdi Bellouq. L'OCS s'enfonce à la dernière place (19 pts), laissant ses adversaires directs s'échapper.

L'Ittihad Tanger sur sa lancée : Troisième victoire de rang pour l'IRT qui a arraché la victoire face à la Renaissance de Zemamra (1-0) au bout du suspense, sur un penalty de Haitam El Bahja dans le temps additionnel (90+2').

Le HUSA au bout de l'effort : Scénario identique pour le Hassania d'Agadir, qui a dû attendre la 90+3' minute pour faire plier l'Union Touarga (1-0) grâce à un but salvateur de Jalal Tachtach.

L'Olympique Dcheira surprend le FUS : Belle opération pour Dcheira qui a dominé le FUS de Rabat (2-0). Brahim Amzili (3') et Mohamed Adjar (73') ont permis à leur équipe d'engranger de précieux points pour le maintien.

Avec seulement quatre journées restantes, le suspense reste entier en haut comme en bas du tableau. L'AS FAR a pris une sérieuse option, mais en Botola Pro, la vérité d'un week-end est rarement celle du suivant. Rendez-vous à la 27ème journée !