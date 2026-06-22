Maroc: Mondial 2026 - Le Néerlandais Danny Makkelie désigné pour arbitrer Maroc-Haïti

La FIFA a désigné l'arbitre néerlandais Danny Makkelie pour diriger la rencontre Maroc-Haïti, prévue le 24 juin à l'Atlanta Stadium, pour le compte de la troisième et dernière journée du groupe C de la Coupe du monde 2026.

Makkelie sera assisté de ses compatriotes Hessel Steegstra et Jan de Vries, tandis que le Portugais João Pinheiro officiera en tant que quatrième arbitre. Son compatriote Bruno Jesus assurera les fonctions d'arbitre assistant remplaçant.

Les Lions de l'Atlas abordent cette rencontre en position favorable après leur match nul face au Brésil (1-1) lors de la première journée et leur victoire contre l'Écosse (1-0) lors de la deuxième.

Avec quatre points au compteur, le Maroc partage la tête du groupe C avec le Brésil, tout en étant bien placé dans la course à la qualification.