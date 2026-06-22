Afrique: L'objectif de faire de l'Éthiopie une référence africaine de prospérité devient une réalité - PM Abiy

Addis-Abeba — La vision visant à faire de l'Éthiopie un modèle africain de prospérité prend forme dans l'ensemble des secteurs, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed.

Le Premier ministre a inauguré aujourd'hui au Musée des sciences l'exposition de quatre jours intitulée « Le numérique au service de l'excellence » et a lancé l'application MESOB (Guichet unique des services publics), première plateforme africaine unifiée de services numériques regroupant 27 prestations issues de différentes institutions au sein d'un même système.

À cette occasion, le Premier ministre Abiy a indiqué que le gouvernement poursuivait ses efforts pour moderniser les services des institutions publiques.

Les réformes entreprises dans ce domaine, notamment les initiatives couronnées de succès visant à améliorer les prestations publiques, illustrent l'approche ciblée du pays en matière d'investissement technologique.

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Saluant les avancées remarquables réalisées dans la modernisation des principales institutions publiques, le Premier ministre a souligné que le guichet unique MESOB représente une infrastructure économique stratégique.

Cette réussite démontre que les aspirations de l'Éthiopie ne relèvent pas du simple espoir, mais constituent des objectifs réalisables que « nous pouvons construire grâce à nos propres compétences et à notre propre travail », a-t-il ajouté.

Mettant en avant le rôle déterminant de la technologie dans la modernisation des services et l'amélioration de la productivité des secteurs agricole, industriel, minier, touristique et bancaire, le Premier ministre Abiy a insisté sur l'importance de consolider les acquis du pays en partageant son expérience avec les autres nations africaines et en poursuivant ses efforts vers des résultats encore plus ambitieux.

Il a également salué l'évolution rapide des services publics, passés du guichet unique MESOB à une application mobile accessible.

Selon lui, aucun autre pays africain ne dispose actuellement d'un système aussi intégré que MESOB, précisant que le réseau compte désormais 70 centres en seulement une année.

Il a révélé que certains pays ayant bénéficié de l'expérience éthiopienne n'ont pas atteint un tel nombre de centres même après dix années d'efforts.

L'expansion du guichet unique MESOB progresse à un rythme impressionnant, a affirmé le Premier ministre, soulignant qu'il s'agit de la première application africaine de services numériques intégrés.

Le Premier ministre Abiy a indiqué que cette transformation permet désormais aux citoyens d'accéder aux services où qu'ils se trouvent et à tout moment à travers leur téléphone portable, ajoutant que MESOB a transféré les services gouvernementaux directement vers les appareils mobiles.

Il s'agit d'une réalisation que peu de pays dans le monde ont réussie à concrétiser, a-t-il souligné.

Le Premier ministre a également affirmé que l'Université d'intelligence artificielle contribuera à faire de l'Éthiopie une référence africaine dans plusieurs domaines.

Construire un pays qui ne transmettra pas la pauvreté aux générations futures et faire de l'Éthiopie un symbole africain de prospérité devient progressivement une réalité dans tous les secteurs, a-t-il conclu.