Ethiopie: Les initiatives de propreté à Addis-Abeba donnent des résultats positifs, selon la maire Adanech

Addis-Abeba — Les actions entreprises avec la participation active des citoyens pour faire d'Addis-Abeba une ville propre, accueillante et agréable à vivre ont produit des résultats encourageants, a déclaré la maire d'Addis-Abeba, Adanech Abiebie.

La maire, aux côtés d'autres hauts responsables municipaux, a donné aujourd'hui le coup d'envoi de la campagne estivale de nettoyage.

À l'occasion, la maire Adanech a indiqué que la mobilisation des résidents a contribué à faire d'Addis-Abeba une ville plus propre, plus attrayante et plus adaptée à la vie quotidienne.

Addis-Abeba compte désormais parmi les dix villes les plus propres du continent africain, a-t-elle ajouté, invitant les habitants à poursuivre leurs efforts afin de préserver cet acquis.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle a souligné que la propreté ne vise pas uniquement à embellir l'environnement urbain, mais qu'elle joue également un rôle essentiel dans la préservation de la santé publique, encourageant ainsi la population à adopter durablement cette culture.

« Pour que la campagne de nettoyage que nous lançons officiellement aujourd'hui atteigne pleinement ses objectifs, elle doit devenir une pratique quotidienne dans chaque communauté », a déclaré la maire.

Elle a également précisé que les initiatives destinées à instaurer un système normalisé et efficace de gestion des déchets seront renforcées davantage.