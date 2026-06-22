Ethiopie: Le vice-Premier ministre souligne que la jeunesse et la recherche constituent des piliers de l'ambition technologique du pays

Addis-Abeba — Le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh a affirmé aujourd'hui que l'ambition technologique de l'Éthiopie pourra se réaliser grâce à l'engagement, à la détermination et à l'esprit d'innovation de la jeunesse ainsi qu'à la recherche scientifique et technologique.

S'exprimant lors de la cérémonie de remise des diplômes de 1 387 étudiants de master et de doctorat de l'Université des sciences et technologies d'Adama, le vice-Premier ministre a indiqué que les diplômés doivent devenir les moteurs de la transformation numérique et du progrès national.

Revenant sur l'évolution de l'enseignement, du modèle classique vers l'apprentissage numérique et l'intelligence artificielle, il a déclaré que la génération actuelle est issue de cette période de mutations accélérées.

Le vice-Premier ministre Temesgen a mis l'accent sur l'importance de former de jeunes professionnels patriotes capables de générer des connaissances, de concevoir des technologies et de développer l'industrie afin d'atteindre les Objectifs de développement durable et les priorités nationales de l'Éthiopie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le gouvernement oeuvre activement à la création d'une main-d'oeuvre qualifiée et performante en mettant en place une politique éducative favorable, a-t-il précisé.

Des établissements comme l'Université des sciences et technologies d'Adama jouent un rôle déterminant dans la formation d'une génération dotée de savoirs, de compétences et d'une éthique exemplaires, a déclaré le vice-Premier ministre.

La génération qui vous a précédés a accompli sa part ; l'avenir de l'Éthiopie est désormais entre vos mains, a souligné le vice-Premier ministre Temesgen.

Selon lui, les nouveaux diplômés peuvent apporter une contribution majeure à la grandeur et à la prospérité de l'Éthiopie grâce à une recherche constante et à l'innovation.

L'Éthiopie a besoin d'innovateurs, de chercheurs visionnaires et d'entrepreneurs capables d'apporter des solutions aux défis nationaux et mondiaux, notamment dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie « Éthiopie numérique 2030 », a-t-il insisté.

Le vice-Premier ministre Temesgen a indiqué que le gouvernement soutient les professionnels et diplômés des sciences et technologies en créant des opportunités d'emploi et en accompagnant les entrepreneurs et chercheurs à travers des politiques et un cadre juridique appropriés.

Le développement de l'identité numérique, de la plateforme de services intégrés MESOB, des systèmes financiers numériques et de l'intelligence artificielle démontre les capacités du gouvernement ainsi que l'importance accordée à ce secteur, a-t-il conclu.