Addis-Abeba — Une jeune Burundaise et une jeune Kényane ont exprimé leur satisfaction quant au bon déroulement des 7es élections générales en Éthiopie, soulignant le sens élevé du civisme observé tout au long du processus.

Sohange Ndayiragise Mabanga, jeune citoyenne burundaise, a confié en exclusivité à l'ENA : « Je ne m'attendais pas à découvrir un environnement aussi paisible. Les élections ont été organisées de manière exemplaire et tout s'est déroulé dans les meilleures conditions. Je félicite le gouvernement, les organisateurs ainsi que toutes les personnes impliquées. »

Elle a invité ceux qui émettent des critiques sur l'Éthiopie à venir constater la réalité sur place, affirmant : « On ne peut pas se faire une opinion juste d'un peuple sans avoir visité l'Éthiopie. C'est une nation particulièrement accueillante. »

Mabanga a également mis en avant la courtoisie quotidienne et le sens du devoir citoyen dont elle a été témoin, déclarant : « Les Éthiopiens sont des personnes très aimables et pacifiques. Les internautes devraient prendre exemple sur eux ; ils pourraient beaucoup apprendre de leur comportement. »

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Hanna Patric, une Kényane vivant en Éthiopie, a partagé la même impression. Elle a indiqué à l'ENA que les élections s'étaient déroulées dans une ambiance sereine. « Cette tranquillité est très appréciable et émouvante... J'aime énormément l'Éthiopie. J'admire votre manière d'organiser les choses. »

Elle a aussi salué avec enthousiasme le renforcement des liens d'amitié entre les nations d'Afrique de l'Est.

Les deux jeunes femmes ont relevé l'importante mobilisation des électeurs, le dispositif sécuritaire respectueux des droits civiques ainsi que la bonne gestion du scrutin.

Plus de 54 millions d'électeurs enregistrés ont participé au vote parmi 42 partis politiques, 10 438 candidats et 80 candidats indépendants, lors d'un scrutin que les observateurs internationaux ont présenté comme une avancée significative.