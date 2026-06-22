Ethiopie: Le programme « Made in Ethiopia », levier de la renaissance industrielle - Selon le ministre d'État à l'Industrie

Addis-Abeba — Le programme « Made in Ethiopia » est devenu un levier majeur de la modernisation du secteur manufacturier et un moteur de la croissance macroéconomique du pays, a affirmé le ministre d'État à l'Industrie, Tarekegn Bululta.

Selon lui, cette initiative contribue de manière déterminante à la relance de l'industrie manufacturière et à l'accélération d'une croissance économique soutenue.

Fondée sur les principes de diversification économique, l'Éthiopie a poursuivi des avancées notables et structurantes dans des secteurs stratégiques tels que l'agriculture, les mines, le tourisme, les technologies de l'information et l'industrie, a-t-il précisé.

Mis en place pour conduire l'industrie manufacturière nationale vers des standards d'excellence et assurer une prospérité durable, le programme « Made in Ethiopia » a achevé avec succès sa quatrième édition annuelle cette année.

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Le forum a présenté des technologies industrielles innovantes, des avancées de pointe et des capacités de production variées mettant en évidence la compétitivité internationale croissante de l'Éthiopie.

Dans un entretien exclusif accordé à l'Agence de presse éthiopienne (ENA), le ministre d'État Tarekegn a indiqué que l'initiative a permis d'atteindre d'importants objectifs économiques au cours des dernières années, insufflant un nouvel élan au secteur manufacturier.

Il a souligné que ce mouvement a également établi des fondations particulièrement solides pour les entreprises nationales, en renforçant la production industrielle et en favorisant une transformation structurelle profonde de l'économie.

Cette approche stratégique a généré des résultats remarquables, créant de nombreux emplois, préservant les réserves en devises grâce à la substitution des importations par des produits locaux de qualité et renforçant la participation du secteur privé ainsi que les investissements nationaux.

Tarekegn a affirmé que la transformation structurelle de l'économie progresse à un rythme soutenu et prometteur, conformément aux orientations stratégiques du gouvernement.

Il a ajouté que des avancées importantes sont observées dans la sensibilisation institutionnelle, la promotion d'une croissance économique durable et qualitative ainsi que le renforcement de la compétitivité des industries manufacturières nationales.

Évoquant l'augmentation rapide des capacités productives et l'amélioration de l'efficacité des usines, le ministre d'État a révélé que le taux d'utilisation des capacités du secteur manufacturier avait atteint 66,3 %.

Il a déclaré que les performances opérationnelles des industries manufacturières ont connu une amélioration significative, enregistrant une progression continue et soutenue.

En conclusion, le ministre d'État a souligné que ces réformes structurelles méthodiques produisent des résultats positifs dans l'ensemble des sous-secteurs.

Au-delà de son rôle central dans la création d'emplois, l'industrie manufacturière s'impose désormais comme un moteur essentiel de la prospérité nationale et du développement global de l'Éthiopie.