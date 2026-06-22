Ethiopie: L'Initiative Héritage Vert du pays franchit une nouvelle étape avec un objectif de 8 milliards de plants en 2026

Addis-Abeba — Lancée en 2019 sous l'impulsion du Premier ministre Abiy Ahmed, l'Initiative de l'Héritage Vert s'est imposée comme l'un des plus vastes programmes de restauration environnementale au monde.

En quelques années seulement, elle a permis à l'Éthiopie d'enregistrer des avancées remarquables dans la lutte contre la déforestation, la dégradation des terres et les conséquences croissantes du changement climatique.

Conçue comme une réponse nationale aux défis environnementaux, l'initiative vise à accroître la couverture forestière du pays, restaurer les écosystèmes dégradés, préserver la biodiversité et renforcer la résilience climatique.

Grâce à une mobilisation sans précédent des citoyens, des institutions publiques, du secteur privé et des partenaires de développement, le programme est devenu un mouvement national exemplaire au service du développement durable.

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Depuis son lancement, plus de 48 milliards de plants ont été mis en terre à travers le pays.

Cette réalisation a contribué à la restauration de vastes superficies de terres dégradées, à l'amélioration de la conservation des sols et des ressources hydriques, ainsi qu'au renforcement de la sécurité alimentaire grâce à la promotion de l'agroforesterie et d'espèces végétales à valeur économique.

Les réalisations de l'année précédente

En 2025, la campagne « Green Legacy » a été menée sous le thème du renouveau par la plantation. Le gouvernement avait fixé un objectif de 7,5 milliards de plants, tout en organisant une vaste campagne nationale visant à planter 700 millions de plants en une seule journée.

Cette mobilisation exceptionnelle a démontré l'engagement des citoyens en faveur de la protection de l'environnement et du développement durable.

Les résultats enregistrés ont permis de renforcer davantage la couverture végétale du pays, de restaurer de nouveaux espaces naturels et de consolider les efforts de restauration écologique entrepris depuis plusieurs années.

Les succès de l'initiative ont également attiré l'attention de la communauté internationale, plusieurs organisations considérant l'expérience éthiopienne comme un modèle innovant de lutte contre les changements climatiques et de promotion du développement vert.

Un objectif de 8 milliards de plants pour 2026

S'appuyant sur les acquis des années précédentes, l'Éthiopie a officiellement lancé la campagne 2026 avec un objectif ambitieux de planter 8 milliards de plants au cours de la saison des pluies actuelle.

Cette nouvelle campagne mettra l'accent sur la restauration des terres dégradées, l'expansion de la couverture forestière, la protection des bassins versants, la conservation de la biodiversité et le renforcement de la résilience climatique.

Elle vise également à accroître la participation communautaire, encourager l'engagement des jeunes et promouvoir une culture environnementale durable au sein de la population.

Selon les autorités, cet objectif s'inscrit dans la stratégie nationale visant à porter le nombre total d'arbres plantés à 65 milliards avant l'accueil par l'Éthiopie de la 32e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP32), prévue à Addis-Abeba en 2027.

Un modèle africain de développement vert

Au-delà de ses résultats environnementaux, l'Initiative de l'Héritage Vert contribue à la création d'emplois verts, à la protection des ressources naturelles et à l'amélioration des moyens de subsistance des communautés.

Elle constitue aujourd'hui un pilier central de la vision éthiopienne d'une économie verte, inclusive et résiliente face aux changements climatiques.

Alors que le pays poursuit ses efforts de transformation environnementale, l'Initiative demeure un exemple concret de l'impact que peut avoir une action collective dans la construction d'un avenir plus durable, plus vert et plus prospère pour les générations futures.

Chiffres clés

Lancement de l'Initiative de l'Héritage Vert : 2019

Nombre total de plants mis en terre : plus de 48 milliards

Objectif de plantation en 2025 : 7,5 milliards de plants

Campagne de plantation en une journée en 2025 : 700 millions de plants

Objectif de plantation pour 2026 : 8 milliards de plants

Objectif national avant la COP32 en 2027 : 65 milliards d'arbres