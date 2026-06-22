Ethiopie: Mobilisation des Éthiopiens autour de l'Initiative Héritage Vert - Un levier pour un développement durable

Addis-Abeba — Le président de la Chambre de la Fédération, Agegnehu Teshager, a invité l'ensemble des Éthiopiens à s'engager activement et avec détermination dans l'Initiative de l'empreinte Vert.

Il a également mis en avant l'importance majeure de cette initiative pour la concrétisation du programme national de développement durable.

Au début de cette semaine, Abiy Ahmed a procédé au lancement officiel de l'Initiative Empreinte Verte 2026 de l'Éthiopie, en fixant un objectif ambitieux de plantation de 8 milliards de jeunes arbres à l'échelle du pays.

Cette initiative confirme une nouvelle fois l'engagement de l'Éthiopie en faveur de la restauration de l'environnement, du renforcement de la résilience climatique et de la promotion d'un développement durable grâce à des campagnes massives de reboisement.

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Agegnehu s'est exprimé dans ce sens lors du lancement officiel organisé aujourd'hui par l'Administration de la ville d'Addis-Abeba dans le cadre de l'Initiative Empreinte Verte 2026, placée sous le slogan « Semer l'espoir ».

Prenant la parole devant les participants, le président de l'Assemblée nationale a indiqué que ce lancement intervenait à un moment particulièrement significatif, à la suite de la réussite des 7es élections générales éthiopiennes.

Il a souligné la nécessité de préserver l'élan du développement national à travers des actions collectives visant la protection de l'environnement et la lutte contre les effets du changement climatique.

Le président a rappelé que l'Initiative Héritage Vert avait dépassé le stade d'une simple campagne de plantation d'arbres pour devenir un véritable moteur du développement durable, tout en consolidant la préservation de l'environnement dans l'ensemble du pays.

Il a ajouté que les résultats obtenus par l'Éthiopie dans le cadre de cette initiative lui avaient permis de bénéficier d'une reconnaissance internationale grandissante et de s'imposer comme une référence en matière de restauration environnementale à grande échelle.

Agegnehu a également indiqué que les succès enregistrés par la campagne Empreinte Verte résultaient d'un engagement institutionnel solide ainsi que d'efforts coordonnés à l'échelle nationale, plaçant la protection de l'environnement au centre du développement.

Selon lui, ces actions ont permis à l'initiative de renforcer progressivement son efficacité ainsi que son impact au fil des années.

Il a aussi mis en évidence les avancées réalisées à Addis-Abeba dans les domaines du développement vert et des projets d'aménagement de corridors écologiques, présentant la capitale comme un modèle de transformation urbaine respectueuse de l'environnement et une source d'inspiration pour les villes africaines.

En conclusion de son intervention, Agegnehu a exhorté les citoyens de tous les horizons à participer activement à l'Initiative Héritage Vert, affirmant qu'une forte mobilisation du public demeure indispensable pour concrétiser la vision éthiopienne du développement durable et construire un avenir plus vert, plus solide et plus résilient pour les générations futures.