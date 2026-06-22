Soudan: L'ambassade du pays à Tokyo lance une initiative pour la reconstruction de l'Institut Al-Nour

L'ambassade du Soudan à Tokyo a lancé, à l'initiative de l'ambassadeur Al-Rayah Haidoub, une campagne visant à soutenir la reconstruction de l'Institut Al-Nour pour les personnes déficientes visuelles à Bahri, en partenariat avec l'Organisation japonaise de soutien à l'éducation des personnes déficientes visuelles soudanaises (CAPEDS).

Les participants ont salué les contributions de l'organisation avant la guerre, notamment la fourniture d'équipements spécialisés, de matériels pédagogiques en Braille et d'un appui financier ayant permis d'améliorer les perspectives éducatives et professionnelles de nombreuses personnes déficientes visuelles au Soudan.

La rencontre a également adopté un plan de mobilisation de l'aide japonaise pour la réhabilitation de l'institut, la création d'une bibliothèque numérique adaptée aux personnes déficientes visuelles et le développement d'un centre moderne de formation au Braille. Les participants se sont engagés à financer l'acquisition urgente de matériels éducatifs et à intensifier les efforts de collecte de fonds au sein de la communauté soudanaise et auprès des partenaires nationaux et internationaux.