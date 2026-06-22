Soudan: Conseil de Sécurité - Inquiétude face aux attaques de drones des FSR rebelles contre Al-Obeid

Les membres du Conseil de sécurité ont exprimé leur inquiétude face aux informations faisant état d'attaques de drones menées par les Forces de Soutien Rapide (FSR) rebelles contre la ville d'Al-Obeid, ainsi qu'à l'augmentation notable de ce type d'attaques.

Selon les rapports, celles-ci auraient causé la mort de plus d'un millier de civils entre janvier et mai 2026, en plus de la destruction d'infrastructures civiles.

Les membres du Conseil ont appelé à l'ouverture d'enquêtes sur toutes les violations et exactions commises et à la traduction de leurs auteurs en justice.

Les membres du Conseil de sécurité des Nations unies ont également exprimé leur préoccupation face aux informations faisant état de la poursuite des hostilités et des attaques menées par les FSR rebelles contre la ville. Ils ont mis en garde contre le risque potentiel d'atrocités de masse et ont exigé des FSR rebelles qu'elles cessent immédiatement leurs opérations hostiles et leurs attaques contre Al-Obeid.

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Ils ont par ailleurs fait part de leur profonde inquiétude face à la poursuite des violences et aux informations signalant une escalade de l'insécurité dans les États du Kordofan, estimant que cette situation risque d'aggraver davantage une crise humanitaire déjà critique.

Les membres du Conseil ont souligné la nécessité de respecter le droit international, y compris le droit international humanitaire, ainsi que les engagements contenus dans la Déclaration de Djeddah.

Ils ont rappelé l'importance de garantir un accès humanitaire sûr, rapide et sans entrave, ainsi que de faciliter la circulation sécurisée des civils, conformément aux dispositions du droit international.

Les membres du Conseil ont également exhorté tous les États à s'abstenir de toute ingérence extérieure susceptible d'alimenter le conflit et de déstabiliser davantage le pays, à soutenir les efforts visant à instaurer une paix durable, à respecter leurs obligations en vertu du droit international et à mettre en oeuvre les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment la résolution 2791 (2025).

Enfin, ils ont réaffirmé sans équivoque leur attachement à la souveraineté, à l'indépendance, à l'unité et à l'intégrité territoriale du Soudan, tout en rejetant toute tentative d'établir une autorité parallèle dans les zones contrôlées par les FSR.