Soudan: L'Ambassadrice du pays en Allemagne mobilise le soutien international pour la protection du patrimoine culturel soudanais

21 Juin 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

L'ambassadrice du Soudan en Allemagne, Ilham Ibrahim Mohamed Ahmed, a appelé au renforcement du soutien international en faveur de la protection du patrimoine archéologique et culturel soudanais lors de la manifestation « Sudan Day 2026 » organisée à Berlin.

Elle a souligné que la guerre, ainsi que les risques environnementaux et climatiques croissants, menacent de nombreux sites archéologiques, musées et institutions culturelles du pays. Elle a exhorté les universités, centres de recherche, musées et partenaires du développement à soutenir les efforts de documentation, de préservation numérique, de réhabilitation des musées et de renforcement des capacités nationales.

L'événement a réuni des experts et chercheurs soudanais et allemands pour examiner les défis auxquels fait face le patrimoine soudanais et les moyens de renforcer la coopération scientifique et institutionnelle.

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