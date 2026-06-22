Soudan: L'Ambassadrice du pays en Allemagne mobilise le soutien international pour la protection du patrimoine culturel soudanais

L'ambassadrice du Soudan en Allemagne, Ilham Ibrahim Mohamed Ahmed, a appelé au renforcement du soutien international en faveur de la protection du patrimoine archéologique et culturel soudanais lors de la manifestation « Sudan Day 2026 » organisée à Berlin.

Elle a souligné que la guerre, ainsi que les risques environnementaux et climatiques croissants, menacent de nombreux sites archéologiques, musées et institutions culturelles du pays. Elle a exhorté les universités, centres de recherche, musées et partenaires du développement à soutenir les efforts de documentation, de préservation numérique, de réhabilitation des musées et de renforcement des capacités nationales.

L'événement a réuni des experts et chercheurs soudanais et allemands pour examiner les défis auxquels fait face le patrimoine soudanais et les moyens de renforcer la coopération scientifique et institutionnelle.