Ethiopie: Les septièmes élections générales jugées pacifiques, ordonnées et transparentes par l'association des femmes juristes d'Éthiopie

21 Juin 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — L'Association des femmes juristes d'Éthiopie (EWLA) a réaffirmé que les septièmes élections générales éthiopiennes, tenues le 1er juin 2026, se sont déroulées dans un climat pacifique, ordonné, transparent et inclusif.

S'exprimant lors de la cérémonie officielle de proclamation des résultats organisée aujourd'hui par la Commission électorale nationale d'Éthiopie, la directrice exécutive de l'EWLA, Hiberet Abahoy, a indiqué que le scrutin avait été libre, équitable et pacifique dans les zones couvertes par l'observation de l'organisation.

Hiberet a souligné que l'EWLA avait déployé des dispositifs d'observation et de protection électorales étendus durant tout le processus afin de favoriser la participation des femmes et de préserver leurs droits.

« Nous avons exécuté toutes les activités planifiées pour prévenir les violences à l'égard des femmes durant la période électorale et instaurer un environnement sécurisé permettant aux femmes d'exercer leurs droits démocratiques sans crainte », a-t-elle déclaré.

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Selon la directrice exécutive, l'EWLA a observé le processus dans 136 bureaux de vote à travers le pays et a constaté que le scrutin s'était déroulé de manière libre, paisible, ordonnée et transparente.

Elle a affirmé que le niveau de participation était encourageant et que le contexte calme et sécurisé avait permis aux femmes de voter avec confiance et d'exercer pleinement leurs droits démocratiques.

Hiberet a également indiqué que la bonne tenue du scrutin et l'engagement des femmes reflètent une avancée importante vers un processus électoral plus inclusif, crédible et représentatif.

Elle a ajouté que l'EWLA avait travaillé en étroite coordination avec les institutions publiques, les organisations de la société civile, les partenaires au développement et les autres parties prenantes afin de garantir aux femmes l'exercice de leurs droits constitutionnels sans intimidation ni discrimination pendant toute la période électorale.

Saluant les efforts de la Commission électorale nationale indépendante (NEBE), Mme Hiberet a estimé que les actions entreprises avant et pendant le scrutin avaient renforcé la sécurité, la participation et la confiance des femmes dans le processus électoral.

Dans le cadre de sa mission d'observation, l'EWLA a suivi 136 bureaux de vote au niveau national le jour du scrutin. Les résultats indiquent qu'un nombre important de femmes ont voté pour les partis politiques jugés les plus aptes à défendre leur sécurité, leur bien-être et leurs intérêts.

Le rapport d'observation a également révélé que 92,5 % des bureaux observés étaient accessibles aux femmes enceintes, aux mères allaitantes, aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap, illustrant un engagement fort en faveur de l'inclusion et de l'égalité.

Elle a souligné que le bon déroulement des septièmes élections générales a été rendu possible grâce à la coordination entre les organisations de la société civile, les partenaires au développement, les institutions publiques, les responsables électoraux et les autres acteurs concernés.

« Le succès de ce scrutin démontre l'importance de la coopération entre tous les acteurs du processus démocratique », a-t-elle déclaré.

Elle a conclu en affirmant que le renforcement de cette coopération restera essentiel pour consolider davantage les institutions démocratiques de l'Éthiopie et encourager une participation électorale toujours plus inclusive lors des prochains scrutins.

Lire l'article original sur ENA.

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