Addis-Abeba — Selon Bankole Adeoye, commissaire de l'Union africaine chargé des affaires politiques, de la paix et de la sécurité, le déroulement calme et ordonné des septièmes élections générales en Éthiopie constitue une étape importante dans le processus de consolidation démocratique du pays.

Le commissaire a par ailleurs réitéré la volonté de l'Union africaine de poursuivre sa coopération avec l'Éthiopie afin de renforcer davantage les institutions démocratiques et d'appuyer la consolidation de la gouvernance démocratique.

S'exprimant lors de la cérémonie d'annonce des résultats officiels des septièmes élections générales éthiopiennes, Adeoye a salué la Commission électorale nationale ainsi que le gouvernement éthiopien pour ce qu'il a qualifié de réussite démocratique et de progrès significatif dans l'évolution politique du pays.

Il a rappelé que l'engagement de l'Union africaine repose sur son mandat visant à accompagner les États membres de manière neutre, objective et indépendante dans le renforcement de leurs systèmes de gouvernance et de leurs institutions démocratiques.

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Le commissaire a indiqué que la Mission d'observation électorale de l'Union africaine, dirigée par l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta, avait été déployée en Éthiopie en amont du scrutin du 1er juin 2026.

Cette mission a mobilisé plus de 60 observateurs, avec une participation importante de jeunes et de femmes, conformément aux principes de la Charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance.

À l'issue du scrutin, la Mission d'observation électorale de l'Union africaine a publié une déclaration préliminaire le 3 juin 2026, présentant ses premières observations et formulant des recommandations pour améliorer le processus électoral éthiopien.

Le commissaire a salué la coopération constructive entre la mission de l'Union africaine et la Commission électorale nationale éthiopienne, réaffirmant la détermination de l'organisation à soutenir les efforts de renforcement démocratique du pays.

Il a également annoncé que le rapport final de la Mission d'observation électorale de l'Union africaine sera bientôt publié, offrant une analyse complète du processus électoral et des pistes d'amélioration pour l'avenir.

Réaffirmant l'appui de l'Union africaine à la trajectoire démocratique de l'Éthiopie, Adeoye a insisté sur l'importance de la participation des femmes et des jeunes, du respect du choix des citoyens et du respect des principes fondamentaux de démocratie, notamment la transparence, la légitimité et la responsabilité.

En conclusion, le commissaire a exprimé la solidarité totale de l'Union africaine avec le peuple éthiopien, se disant confiant quant à la poursuite des progrès du pays vers une paix durable, une stabilité renforcée, une gouvernance démocratique et un développement soutenu.