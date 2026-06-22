Addis-Abeba — La Commission électorale nationale d'Éthiopie (NEBE) a observé une stricte neutralité institutionnelle durant l'ensemble des 7èmes élections générales du pays et s'est pleinement acquittée de ses missions conformément à la loi et aux directives électorales en vigueur, sans aucune influence extérieure, a indiqué sa présidente Melatework Hailu.

S'exprimant lors de la cérémonie de proclamation des résultats officiels des 7èmes élections générales, Mme Hailu a précisé que la Commission avait exercé son mandat en toute autonomie, avec la volonté constante de garantir un scrutin crédible, transparent, inclusif et responsable.

« La Commission électorale nationale d'Éthiopie a conservé sa neutralité institutionnelle et a agi uniquement dans le cadre légal et des directives électorales, sans aucune intervention extérieure », a-t-elle déclaré.

La cérémonie, qui a officialisé la clôture du processus électoral, a rassemblé de hauts responsables gouvernementaux, des dirigeants de partis politiques, des représentants d'organisations internationales, de la société civile ainsi que d'autres acteurs impliqués dans le processus électoral.

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Parmi les invités figuraient le président Taye Atske Selassie, le président de la Chambre des représentants du peuple Tagesse Chafo, le vice-Premier ministre et responsable du Centre de coordination démocratique Adem Farah, ainsi que des chefs de partis politiques ayant participé aux élections. Des représentants d'institutions internationales et d'organisations civiles étaient également présents.

Mme Melatework a souligné que le scrutin s'était déroulé selon les principes d'inclusion, de transparence et de responsabilité.

Elle a insisté sur le fait que la NEBE avait préservé son indépendance tout au long du processus, en mettant en oeuvre l'ensemble des opérations électorales conformément à la loi et aux procédures établies.

« Le succès de ces élections résulte des efforts conjoints de nombreux acteurs », a-t-elle affirmé.

La présidente a également mis en avant plusieurs réformes et avancées enregistrées durant le processus électoral.

Elle a indiqué que l'enregistrement des électeurs et des candidats avait été réalisé grâce à des systèmes technologiques conçus localement, marquant une avancée notable pour l'administration électorale éthiopienne.

Selon elle, la NEBE a maintenu un dialogue permanent avec les partis politiques et a organisé divers programmes de formation visant à renforcer leurs capacités et leur participation au processus électoral.

Elle a aussi précisé que d'importants efforts logistiques avaient été déployés afin d'assurer une distribution rapide du matériel électoral sur l'ensemble du territoire, contribuant au bon déroulement du vote.

Pour la première fois dans l'histoire électorale du pays, la Commission a mis en place une plateforme structurée de débats nationaux, permettant aux partis politiques de présenter leurs programmes et d'échanger avec les électeurs sur les principaux enjeux.

Melatework a salué la participation active des citoyens et remercié les partis politiques, la société civile, les institutions publiques, les forces de sécurité ainsi que les partenaires au développement pour leur contribution au succès du scrutin.

La publication des résultats officiels marque l'aboutissement d'un processus national au cours duquel des millions d'Éthiopiens ont participé aux 7èmes élections générales.