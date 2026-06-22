Ile Maurice: Réforme de la pension - Ashok Subron songeait à démissionner

22 Juin 2026
L'Express (Port Louis)
Par Stewelderson Casimir

À l'issue d'une rencontre tenue ce lundi matin avec le Premier ministre Navin Ramgoolam au Bureau du Premier ministre, le ministre de l'Intégration sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale, Ashok Subron, est revenu sur la réforme de la pension qui suscite de vives réactions au sein de la population.

Il affirme avoir défendu sa position au sein du gouvernement et a reconnu qu'aucune option n'était écartée durant le week-end, y compris celle de la démission. «Tou posibilite ti ouver pandan weekend», a-t-il déclaré, tout en regrettant l'absence de consultations avant la présentation du Budget. Selon Ashok Subron, le gouvernement a finalement pris en considération les préoccupations et les avis exprimés par la population. Il a également annoncé que des décisions importantes concernant cette réforme seront communiquées par le Premier ministre au Parlement au cours de la journée.

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