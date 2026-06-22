Ile Maurice: Près de 75 grammes de cannabis saisis, une valeur marchande estimée à Rs 133 000

Une opération menée par les officiers de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) à Grand-Baie, le dimanche 21 juin, a conduit à l'arrestation d'un homme soupçonné de détenir du cannabis en vue de sa distribution.

Vers 12 h 20, les enquêteurs ont effectué une perquisition dans une boutique située le long de la route Royale à Grand-Baie. Le propriétaire étant absent au moment de l'intervention, les recherches se sont déroulées en présence de son père ainsi que d'un employé travaillant dans le commerce. Au cours de la fouille, les policiers ont découvert un premier sachet en plastique transparent contenant une petite quantité de cannabis, soit environ 0,7 gramme. L'employé a alors été interpellé.

Les officiers ont ensuite procédé à la fouille d'une voiture stationnée à proximité du magasin et utilisée par l'employé. À l'intérieur du véhicule, ils ont mis la main sur un colis en plastique contenant une quantité de cannabis compressé. La drogue saisie dans ce second colis pesait 74,22 grammes.

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Au total, 74,92 grammes de cannabis ont été saisis lors de cette opération. Selon les estimations des enquêteurs, la valeur marchande de cette drogue sur le marché local s'élève à environ Rs 133 000. Les substances ont été placées sous scellés en attendant les analyses scientifiques d'usage. Les policiers ont par la suite effectué une perquisition au domicile de l'employé. Toutefois, aucune autre substance illicite ni aucun objet compromettant n'y ont été découverts.

Ce dernier a été placé en détention. Il devrait répondre d'une accusation provisoire de possession de cannabis avec l'intention de le distribuer. Dans le cadre de la même enquête, les officiers de l'ADSU ont également exécuté un mandat de perquisition à une autre adresse située à Péreybère. Cette opération n'a toutefois permis de découvrir aucune substance illicite. L'enquête se poursuit afin de déterminer l'origine de la drogue.