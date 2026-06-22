Sénégal: Berlin - Le pays mise sur Siemens Healthineers pour renforcer son plateau technique

22 Juin 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Salla Gueye

En marge du Forum économique germano-sénégalais organisé à Berlin, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu, ce lundi, Marco Linnig, dirigeant de Siemens Healthineers, l'un des leaders mondiaux des technologies médicales.

Les échanges ont porté sur le renforcement du plateau technique des structures sanitaires sénégalaises, à travers l'acquisition d'équipements médicaux de pointe et l'amélioration des capacités de diagnostic.

Le chef de l'État a souligné la nécessité de renforcer l'accès aux équipements d'imagerie médicale, notamment les scanners et autres dispositifs de radiologie, dans les zones encore insuffisamment couvertes.

L'objectif est de réduire les délais de prise en charge et d'améliorer la qualité du diagnostic, en particulier dans les régions éloignées des grands centres hospitaliers.

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Selon la présidence de la République, cette coopération pourrait contribuer à rapprocher les services spécialisés des populations et à réduire les inégalités territoriales en matière d'accès aux soins.

Bassirou Diomaye Faye a également insisté sur l'importance de la formation des ressources humaines, estimant que le développement des infrastructures sanitaires doit s'accompagner d'un renforcement des compétences nationales.

Le président de la République a ainsi plaidé pour des programmes de formation destinés aux médecins, radiologues, ingénieurs biomédicaux et techniciens sénégalais, afin de garantir une utilisation optimale des équipements déployés.

Cette approche s'inscrit dans les orientations de la Vision Sénégal 2050, qui ambitionne de bâtir un système de santé plus performant, fondé sur l'innovation technologique, le développement du capital humain et un accès équitable aux soins sur l'ensemble du territoire national.

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