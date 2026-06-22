Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu, ce lundi, Michael Fischer, directeur général de GAUFF Engineering, afin de consolider la coopération entre le Sénégal et le groupe allemand, partenaire historique du pays dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures.

Cette audience, tenue à la suite de la rencontre du chef de l'État avec les responsables de Siemens Healthineers, a permis de faire le point sur plusieurs projets structurants, notamment dans les domaines de l'électrification rurale, de l'agriculture et de l'assainissement.

Les échanges ont porté sur les résultats du programme d'électrification rurale mis en oeuvre à travers le projet de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale (ASER). Selon la présidence, cette initiative a déjà permis d'apporter l'énergie solaire dans des localités jusque-là hors de portée du réseau électrique classique.

Le président de la République a exprimé sa volonté d'étendre ce modèle à de nouveaux villages et de renforcer l'utilisation de l'énergie solaire au service du développement agricole, notamment pour l'irrigation et la transformation des produits agricoles au plus près des zones de production.

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La problématique des inondations a également occupé une place centrale dans les discussions. Face aux défis récurrents liés aux fortes pluies, Bassirou Diomaye Faye a insisté sur la nécessité d'accélérer la réalisation d'infrastructures d'assainissement adaptées, aussi bien en milieu urbain qu'en zone rurale.

L'objectif, selon la présidence, est d'améliorer la gestion des eaux pluviales et des eaux usées afin de réduire durablement les risques d'inondation qui affectent de nombreux quartiers à chaque hivernage.

Fort de son expérience sur plusieurs projets d'infrastructures à travers le continent, GAUFF Engineering pourrait mettre son expertise au service des ambitions sénégalaises dans ce domaine.

Le chef de l'État entend ainsi privilégier des projets à fort impact social, capables d'améliorer concrètement les conditions de vie des populations, en favorisant l'accès à l'énergie, le développement de l'agriculture et la résilience des territoires face aux aléas climatiques.