Maroc: L'inflation sur une tendance baissière à fin mai 2026

L'indice des prix à la consommation (IPC) a poursuivi son ralentissement au cours du mois de mai 2026. Selon les chiffres publiés par le Haut-commissariat au plan (HCP), il a enregistré une hausse de 1,2% au cours du mois de mai 2026, après une progression de 1,7% en avril dernier.

Les données recueillies montrent que cette évolution est la conséquence de la hausse de l'indice des produits non alimentaires de 2,6% et de la baisse de celui des produits alimentaires de 0,7%, indique l'institution publique dans sa note d'information relative à l'Indice des prix à la consommation du mois de mai 2026.

Le transport principal foyer de hausse des prix

Pour les produits non alimentaires, les variations vont d'une baisse de 0,3% pour la «Communication» à une hausse de 8,1% pour le «Transport», souligne l'organisme chargé de la production, de l'analyse et de la diffusion des statistiques officielles au Maroc.

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Sur un mois, l'IPC a inversé sa tendance au cours du mois de mai. En effet, après avoir progressé de 0,4% en avril 2026, en raison notamment de la hausse de l'indice des produits non alimentaires (1,2%), l'indice a enregistré une baisse de 0,9%.

Selon les explications du HCP, cette variation résulte de « la baisse de 2,1% de l'indice des produits alimentaires et de la stagnation de l'indice des produits non alimentaires ».

Toujours selon l'institution, les baisses des prix des produits alimentaires observées entre avril et mai 2026 concernent principalement les «Légumes» (8,6%), les «Poissons et fruits de mer» (3,7%), les «Viandes» (1,9%), le «Lait, fromage et oeufs» (1,7%), les «Huiles et graisses» (0,8%) et le «Café, thé et cacao» (0,4%).

Parallèlement, le Haut-commissariat note, en revanche, une augmentation des prix pour les «Fruits» et les «Eaux minérales, boissons rafraîchissantes, jus de fruits et de légumes» de 0,2%.

S'agissant des produits non alimentaires, les chiffres montrent que la baisse a concerné principalement les prix des «Carburants» avec 3,6% de recul.

A titre de comparaison, les baisses des produits alimentaires observées entre mars et avril 2026 avaient concerné principalement les «Poissons et fruits de mer» (11,1%), le «Lait, fromage et oeufs» (3,2%), les «Légumes» (1,8%), les «Huiles et graisses» (1,6%) et le «Pain et céréales» (0,2%).

En revanche, les prix avaient augmenté de 4,7% pour les «Fruits», de 1,6% pour les «Viandes» et de 0,3% pour les «Eaux minérales, boissons rafraîchissantes, jus de fruits et de légumes», selon la note du HCP relative à l'IPC du mois d'avril 2026. Pour les produits non alimentaires, la hausse avait concerné principalement les prix des «Carburants» avec 21,8%.

En mai, les variations des données montrent par ailleurs que les baisses les plus importantes de l'IPC ont été enregistrées à Safi (2,1%), à Béni-Mellal (1,3%), à Casablanca, Tanger et Al-Hoceima (1,2%), à Fès et Errachidia (1,1%), à Agadir, Rabat et Laâyoune (1,0%), à Settat (0,8%), à Tétouan et Dakhla (0,7%), à Marrakech (0,4%) et à Oujda (0,2%).

Il est à rappeler qu'au cours du mois d'avril, des baisses avaient été enregistrées à Marrakech et Béni-Mellal avec 0,4% et à Settat avec 0,3%. En parallèle, les hausses les plus importantes de l'IPC avaient été enregistrées à Laâyoune (1,6%), à Tétouan et Al-Hoceima (0,9%), à Casablanca (0,8%), à Safi (0,7%), à Oujda, Rabat et Errachidia (0,6%), à Fès et Meknès (0,3%) et à Agadir, Kénitra, Tanger et Guelmim (0,2%).

L'inflation sous-jacente demeure contenue

« Dans ces conditions, l'indicateur d'inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu au cours du mois de mai 2026 une hausse de 0,3% par rapport au mois d'avril 2026 et une baisse de 0,1% par rapport au mois de mai 2025 », conclut l'institution. Ce qui traduit l'absence de fortes pressions inflationnistes.