Ile Maurice: «State Age Pension» - Mieux comprendre la réforme

À partir du 1eᣴ janvier 2027, la pension perçue par 263 200 Mauriciens changera de nom et de nature. Ce qui s'appelait «Basic Retirement Pension» deviendra «State Age Pension».

Un changement qui ne se limite pas au vocabulaire : il traduit une transformation profonde du système de retraite universelle, avec des conséquences très différentes selon votre situation. Droits acquis, chiffres contestés, équité fiscale : «L'express» fait le point.

C'est quoi la «Basic Retirement Pension» ?

Pendant des décennies, Maurice s'est distinguée dans la région par un système de pension universelle : la Basic Retirement Pension (BRP). Tout Mauricien ayant atteint l'âge de 60 ans y avait droit - sans condition de revenus ni de cotisations préalables. Un droit universel, financé intégralement par le contribuable.

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Sous l'Alliance du changement, une première réforme a eu lieu, soit l'augmentation progressive de l'âge d'éligibilité à la BRP pour s'aligner sur l'âge légal de la retraite fixé à 65 ans depuis 2018. Le Budget 2026 - 2027 prévoit, à partir du 1eᣴ janvier 2027, la disparition de ce système dans sa forme actuelle. La BRP laisse la place à la State Age Pension (SAP). La différence n'est pas seulement nominale. La SAP est soumise à un «means test». En effet, elle ne sera plus universelle : selon votre revenu, vous la percevrez en intégralité, en partie - ou plus du tout.

Deux pensions à ne pas confondre

La pension dite «universelle» (BRP/SAP) est financée par l'impôt, sans cotisation préalable de la part du bénéficiaire. C'est elle qui est réformée. La pension dite «contributive» (CSG/NPPF) est alimentée par les cotisations des employeurs et des employés tout au long de la vie active. Elle n'est pas touchée par la réforme. La CSG est remplacée à partir de juillet 2027 par le National Pension and Provident Fund (NPPF) - un changement distinct qui ne réduit pas les droits des cotisants.

Ce qui change et pour qui

Le nouveau système repose sur le principe suivant : votre State Age Pension est calculée en fonction de votre revenu imposable (taxable income). Trois cas de figure se dessinent.

Moins de Rs 14 000 par mois

Vous percevez la SAP dans son intégralité. Rien ne change. C'est la situation de la grande majorité des bénéficiaires - 207 300 personnes sur 263 200 sont concernées, selon les chiffres officiels. Cependant, ces chiffres sont contestés.

Entre Rs 14 000 et Rs 50 000 par mois

Vous percevez une SAP réduite selon un mécanisme dégressif - le tapering. Plus vos revenus s'approchent de Rs 50 000, plus la pension diminue, jusqu'à un minimum de Rs 1 000 par mois. Environ 47 300 personnes sont dans cette situation.

Plus de Rs 50 000 par mois

Vous ne percevez plus aucune SAP. Selon les données officielles, 8 600 personnes dépassent ce seuil.

Le cas des couples

Un couple dont les revenus combinés franchissent certains seuils voit sa SAP réduite de 25 % supplémentaires - au motif que deux personnes vivant ensemble partagent leurs charges. Il est également possible de commencer à percevoir la SAP dès 60 ans, ou de la différer jusqu'à 70 ans, avec une majoration calculée sur base actuarielle.

Scénarios : quatre visages de la réforme

Jean, ex-fonctionnaire

Jean a pris sa retraite l'année dernière après 34 ans de service dans la fonction publique. Il perçoit une pension de Rs 25 000 par mois - une pension contributive à laquelle il a cotisé tout au long de sa carrière. Il touche également la BRP. Avec la réforme, son revenu imposable le place dans la tranche Rs 14 000-50 000. Il percevra une SAP réduite. Il ne perd pas tout - mais il perd une partie d'une prestation qu'il considérait acquise.

Anwar, marchand de dhall puri

Anwar tient son stand depuis vingt ans. Ses revenus sont en espèces et non déclarés. Officiellement, il n'a aucun revenu imposable. Sous le nouveau système, il touchera donc l'intégralité de la SAP. La réforme, telle qu'elle est conçue, ne l'atteint pas - du moins pas aujourd'hui. Mais elle pose une question fondamentale : est-il juste que le salarié déclaré soit plus exposé que celui qui opère dans l'économie informelle ?

Sanjay, planteur

Sanjay travaille comme planteur. Son rendement est faible à certaines périodes et il ne perçoit que Rs 10 000. Comme il est en deçà de la barre des Rs 14 000, il percevra sa pension. Mais que se passera-t-il durant les périodes où le rendement sera plus élevé, à l'instar de Rs 25 000-30 000 mensuellement ? Il verra sa pension réduite.

Viviane, retraitée

Viviane a pris sa retraite il y a cinq ans, au terme d'une carrière dans le secteur privé où elle gagnait Rs 120 000 par mois. Elle perçoit la BRP depuis l'âge de 60 ans. Avec la réforme, sa pension - une prestation qu'elle perçoit déjà - lui sera retirée au 1er janvier 2027. La question est directe : peuton toucher rétroactivement à une pension déjà en cours de paiement ? C'est précisément ce que soulève la question des droits acquis.