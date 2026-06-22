Ile Maurice: Natation - Lukas Chan Chuen en démonstration à Mare d'Albert

Le Grand Prix 4 de la Fédération mauricienne de natation, qui s'est tenu le samedi 20 juin à la piscine de Mare d'Albert, a été marqué par les performances éclatantes de Lukas Chan Chuen. À 18 ans, le nageur a frappé un grand coup en établissant deux nouveaux records de sa catégorie d'âge en petit-bassin.

A Mare d'Albert, Lukas Chan Chuen a confirmé son excellente progression en améliorant ses propres marques de référence établies en novembre 2025, lors des championnats de La Réunion. Au 50 m nage libre (petit-bassin), le jeune nageur a signé un nouveau record chez les 18 ans. Il a amélioré l'ancienne marque qui lui appartenait en 23.74 (réalisé le 23 novembre 2025) en le portant à 23.40.

Au 50 m dos (petit-bassin), il a aussi amélioré son record des 18 ans en réalisant 25.58. Il a ainsi effacé sa précédente marque de 27.12, établie le 21 novembre 2025 à La Réunion. La performance réalisée sur le 50 m dos revêt une importance particulière. Avec son chrono de 25.58, Lukas Chan Chuen devrait également effacer le record national (19+) détenu jusqu'ici par Bradley Vincent en 26.10. Cette référence nationale de 26.10 tenait depuis le 28 décembre 2015, date à laquelle Bradley Vincent l'avait réalisée lors de la FINA (aujourd'hui World Aquatics) Swimming World Cup à Pékin, en Chine.

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Les exploits chronométriques de Lukas Chan Chuen s'inscrivent dans une dynamique de progression constante pour le nageur. Rappelons qu'à l'occasion des Championnats d'Afrique, qui se sont déroulés du 5 au 10 mai dernier en Algérie, Lukas Chan Chuen avait déjà marqué les esprits chez les 18 ans en signant, en grandbassin, des temps de 1:00.05 sur le 100 m dos et de 27.71 sur le 50 m dos.