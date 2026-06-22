Ile Maurice: Une économie de Rs 10,7 milliards pour 2027-2028

Aujourd'hui, 263 200 Mauriciens perçoivent la pension universelle. Le coût annuel de cette prestation s'élevait à Rs 70,4 milliards pour l'exercice 2025-2026. Avec la réforme, ce montant commencera à baisser dès 2026-2027 (année transitoire, où la SAP ne s'applique que sur six mois) pour atteindre Rs 66 milliards.

En 2027-2028, première année pleine du nouveau système, la dépense tombe à Rs 59,6 milliards, soit une économie de Rs 10,7 milliards par rapport à la dotation révisée de 2025-2026. Le gouvernement avance que plus de 90 % des bénéficiaires continueront à percevoir une SAP et que plus de 75 % la toucheront intégralement.

Roshi Bhadain : Celui qui a découvert les anomalies

Le leader du Reform Party, Roshi Bhadain, a signalé plusieurs anomalies concernant la nouvelle SAP, qui affecte la classe moyenne et les ménages à faibles revenus.

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Les chiffres

«L'Appendix B (Expenditure) du Budget 2026-2027 fait état d'une réduction de Rs 23,2 milliards (passant de Rs 66 milliards à Rs 42,8 milliards) pour 2026-2027, et de Rs 52,7 milliards pour 2027-2028.Ce sont Rs 52,7 milliards qui sortent de la poche des pensionnaires. La même chose pour 2028- 2029. Ainsi, lorsqu'on présente des statistiques pour affirmer que 90 % des personnes ne seront pas affectées, c'est totalement faux.»

Les pensionnaires

«Avant de prendre le pouvoir, l'Alliance du changement avait dit qu'elle allait verser Rs 21 500 pour la pension de vieillesse. Lors du premier Budget, l'âge de départ à la pension a été porté à 65 ans. Cela ne touchait que ceux qui n'avaient pas encore atteint 60 ans, c'est-à-dire la classe des travailleurs. Avec le second Budget, le gouvernement touche maintenant à ceux qui sont déjà pensionnaires. Que va faire la personne qui a déjà un loan et qui voit maintenant ses revenus réduits ?»

Les veuves

«Lors de la campagne électorale, l'Alliance du changement avait promis que les veuves auraient droit à deux pensions : la pension de vieillesse et la pension de veuve. Avec le nouveau Budget, arrivé à 65 ans, il faudra elect : la pension de veuve tombera au profit de la pension de vieillesse. Et si jamais la personne a un revenu de plus de Rs 50 000, elle n'aura aucune des deux pensions.»

Les métiers

«Un coiffeur de 65 ans, dans ce système, devra faire un forecast pour les prochains 12 mois, de ce que sera son income et chaque pensionnaire devra soumettre ce average monthly income à la MRA. Et si jamais il dépasse Rs 14 000, sa pension sera réduite.»

Les trafiquants de drogues

«Tous ceux qui vendent de la drogue et qui n'ont aucune source de revenus déclarée percevront leurs pensions. Le système avantage-t-il ceux qui opèrent illégalement ?»

Nita Deerpalsing : «Can we take the numbers given as credible?»

L'ancienne députée travailliste, Nita Deerpalsing, a scruté les tableaux de dépenses annexés au Budget. Son constat publié sur sa page Facebook : les chiffres publiés présentent des anomalies. Des colonnes semblent avoir été interverties. Des montants ne correspondent pas aux prévisions de l'exercice précédent.

Surtout, quand on applique l'économie budgétaire annoncée aux 47 300 personnes officiellement concernées dans la tranche Rs 14 000-50 000, on obtient une réduction de l'ordre de Rs 14 000 par mois et par personne - ce qui les laisserait avec presque rien. Soit les chiffres publiés sont erronés, soit le nombre réel de personnes impactées est très largement supérieur aux 47 300 annoncés. Nita Deerpalsing questionne : «Can we take the numbers given as credible?»

Covilen Narsinghen : «La diaspora ne doit pas être présumée privilégiée»

Alors que la réforme de la pension suscite des inquiétudes parmi les Mauriciens établis à l'étranger, le responsable de Global Diaspora, Covilen Narsinghen, plaide pour une approche fondée sur l'équité plutôt que sur le seul critère de résidence : «Si un ciblage est mis en place, il devrait tenir compte de la situation économique réelle des personnes concernées, où qu'elles vivent», affirme-t-il, rappelant qu'une grande partie de la diaspora est composée de travailleurs modestes -- maçons, aides-soignants, ouvriers -- et non de privilégiés.

Xavier-Luc Duval, leader du PMSD

«Je suis très déçu par le Budget. Nous tiendrons une conférence de presse demain à 10 h, au cours de laquelle nous traiterons, entre autres, de la question de la pension et des grands maux sociaux qui menacent le pays.»

Le piège du revenu déclaré

Le means test de la SAP est basé sur le revenu imposable (taxable income). Les dividendes ne font pas partie du revenu imposable. Un retraité vivant de placements boursiers ou de parts dans une entreprise peut percevoir plusieurs centaines de milliers de roupies en dividendes par mois - et être considéré comme n'ayant aucun revenu imposable. Il touchera donc la SAP en intégralité. À l'inverse, un salarié déclarant Rs 51 000 par mois ne touchera plus rien. Le message que cela envoie : la réforme frappe le travail déclaré et épargne le gros capital.