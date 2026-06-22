Sénégal: Election d'un nouveau bureau de l'Assemblée nationale après des démissions

22 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

L'Assemblée nationale a élu, lundi, son nouveau bureau dans lequel Malick Ndiaye a été élu 1er vice-président, quelques semaines après avoir démissionné du perchoir au profit d'Ousmane Sonko.

Proposé par le groupe majoritaire Pastef-les patriotes, le nouveau bureau a été élu avec 129 voix pour, contre 4 abstentions.

Ismaila Diallo démissionnaire également de son poste de 1er vice-président a été élu troisième vice-président de l'Assemblée nationale.

Voici la composition du nouveau bureau

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

  • Président : Ousmane Sonko

Les huit vice-présidences :

  1. 1er Vice-Président : Malick Ndiaye
  2. 2ème Vice-Président : Rokhy Ndiaye
  3. 3ème Vice-Président : Ismaila Diallo
  4. 4ème Vice-Président : Mbene Faye
  5. 5ème Vice-Président : Samba Dang
  6. 6ème Vice-Président : Oulimata Sidibe
  7. 7ème Vice-Président : Mohamed Sall
  8. 8ème Vice-Président : Raqui Diallo

Le secrétariat et les questeurs :

Maimouna Bousso (1ère), Bacary Diedhiou (2ème), Ramatoulaye Bodian (3ème), Assane Diop (4ème), Daba Wagnane (5ème) et Cheikh Faye (6ème). La gestion financière de l'Assemblée est confiée aux questeurs Aicha Touré (1ère) et Alphonce Mané Sambou (2ème).

Les président de groupes parlementaires:

Ayib S. Daffe (Pastef-majorité)

Assata Tall (Takku Wallu-opposition).

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.