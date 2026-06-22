Sénégal: Election d'un nouveau bureau de l'Assemblée nationale après des démissions

L'Assemblée nationale a élu, lundi, son nouveau bureau dans lequel Malick Ndiaye a été élu 1er vice-président, quelques semaines après avoir démissionné du perchoir au profit d'Ousmane Sonko.

Proposé par le groupe majoritaire Pastef-les patriotes, le nouveau bureau a été élu avec 129 voix pour, contre 4 abstentions.

Ismaila Diallo démissionnaire également de son poste de 1er vice-président a été élu troisième vice-président de l'Assemblée nationale.

Voici la composition du nouveau bureau

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Président : Ousmane Sonko

Les huit vice-présidences :

1er Vice-Président : Malick Ndiaye 2ème Vice-Président : Rokhy Ndiaye 3ème Vice-Président : Ismaila Diallo 4ème Vice-Président : Mbene Faye 5ème Vice-Président : Samba Dang 6ème Vice-Président : Oulimata Sidibe 7ème Vice-Président : Mohamed Sall 8ème Vice-Président : Raqui Diallo

Le secrétariat et les questeurs :

Maimouna Bousso (1ère), Bacary Diedhiou (2ème), Ramatoulaye Bodian (3ème), Assane Diop (4ème), Daba Wagnane (5ème) et Cheikh Faye (6ème). La gestion financière de l'Assemblée est confiée aux questeurs Aicha Touré (1ère) et Alphonce Mané Sambou (2ème).

Les président de groupes parlementaires:

Ayib S. Daffe (Pastef-majorité)

Assata Tall (Takku Wallu-opposition).