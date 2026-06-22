Togo: La FTF frappe fort

22 Juin 2026
Togonews (Lomé)

La Commission de discipline de la Fédération togolaise de football (FTF) a rendu son verdict dans le dossier de suspicions de manipulation de matchs lors des deux dernières journées du championnat de première division, indique Togo Matin.

Toulassi Kokou, président du FC Espoir de Zio, a été condamné à une suspension de six ans de toute activité liée au football, assortie d'une amende de 500 000 Fcfa pour manipulation de match. Cette décision envoie un signal fort sur la volonté de la FTF de préserver l'intégrité du football togolais et de sanctionner sévèrement toute tentative de corruption sportive.

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