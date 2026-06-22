Togo: Libérer le canal de Hanoukopé

22 Juin 2026
Togonews (Lomé)

Le maire de la commune de Golfe 4 (Lomé), Jean-Pierre Fabre, a maintient fermement l'ultimatum fixé au 24 juin à 18h pour la libération des emprises du canal d'équilibre de Hanoukopé, dont le curage est prévu par l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique (ANASAP) pour lutter contre les inondations récurrentes.

Malgré deux mises en demeure successives et une nouvelle demande de prorogation formulée par les commerçants et occupants des abords du canal, la mairie a rejeté tout nouveau report. « La date butoir du 24 juin reste inchangée », a tranché Jean-Pierre Fabre. L'opération de curage, destinée à améliorer l'écoulement des eaux pluviales et réduire les risques d'inondation dans plusieurs quartiers de la commune, est actuellement bloquée par l'occupation des abords du canal par des installations commerciales et des dépôts sauvages empêchant l'accès des engins de chantier.

« La commune est sincèrement désolée pour les inconvénients causés aux commerçants. Cependant, ce projet est initié dans l'intérêt supérieur de toute la population », a souligné le maire, précisant qu'à l'expiration du délai, les services compétents procéderont à l'évacuation forcée des lieux conformément à la réglementation en vigueur.

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