Togo: Le dernier voyage

Le roi des Ewé, Ewéfiaga Togbui Boniface Fafanyo Kossi Agboli Agokoli IV, a été inhumé samedi à Notsè, dans la préfecture du Haho, en présence des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, Komi Sélom Klassou et Bary Moussa Barqué.

L'oraison funèbre a été prononcée par Mgr Benoît Alowonou, président de la Conférence des évêques du Togo, qui a rendu hommage à un roi « sage, oreille attentive, guide et rassembleur bienveillant de son peuple », le comparant à Saint Boniface pour sa douceur et sa capacité à aimer même ses adversaires.

« Le calme, l'écoute et la sagesse étaient ses principes, des qualités nécessaires à ceux qui ont pour charge de conduire le peuple », a déclaré le prélat, évoquant un homme de foi profonde, baptisé par le Révérend Père Anastase Dogli, premier prêtre togolais et premier prêtre noir d'Afrique occidentale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au-delà de sa charge de chef de canton de Notsè et de président des chefs traditionnels du Togo, Togbui Agokoli IV présidait l'Union Eweto, organisation culturelle regroupant le peuple Ewé du Togo, du Ghana, du Bénin et de la diaspora. Infatigable gardien des us et coutumes, il avait fait de la fête Agbogboza à Notsè, chaque mois de septembre, un rendez-vous incontournable de célébration de l'identité ewé.