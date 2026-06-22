Tunisie: Aïn Draham - Plusieurs animaux ont péri dans l'incendie qui a ravagé six hectares de forêts

22 Juin 2026
La Presse (Tunis)

Un violent incendie survenu dimanche dans les forêts des villages de Jemaïya et Mbarkiya, relevant d'Ouled Sedra dans la région de Bebouch, délégation d'Aïn Draham, a causé d'importants dégâts matériels et environnementaux. Le sinistre a notamment entraîné la mort de plusieurs animaux d'élevage, dont des moutons, des chèvres et des volailles, piégés par les flammes.

Selon un premier bilan établi par un membre de la commission régionale de lutte contre les catastrophes et d'organisation des secours à Jendouba ainsi que par des bénévoles ayant participé aux opérations d'extinction, l'incendie a également détruit environ six hectares de forêt composés de pins, de ronces et de cistes. Une habitation a par ailleurs été partiellement endommagée.

Face au risque d'extension du feu, les autorités ont procédé à l'évacuation préventive de plusieurs habitants. Un hélicoptère militaire a été mobilisé pour soutenir les efforts des équipes au sol, tandis que les agents de la protection civile poursuivent leurs interventions afin de neutraliser les foyers résiduels et prévenir toute reprise de l'incendie.

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D'après des témoins, le feu s'est déclaré tard dans la nuit de dimanche dans un oued situé au pied de la montagne longeant le côté est de la route nationale n°17 reliant Aïn Draham à Tabarka. Attisées par la dispersion de pommes de pin particulièrement inflammables, les flammes se sont rapidement propagées vers le versant ouest.

La zone touchée est connue pour son relief escarpé et difficile d'accès, ce qui complique les opérations de lutte contre les incendies et limite l'intervention des moyens terrestres.

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