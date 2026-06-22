Tunisie: La CNRPS lance le versement des pensions avant la grève des banques

22 Juin 2026
La Presse (Tunis)

La Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale a annoncé le démarrage du versement des pensions de retraite à partir de ce lundi 22 juin 2026.

Cette opération intervient à la veille d'une grève de trois jours observée par les agents des banques, des établissements financiers et des compagnies d'assurance. Ce mouvement social vise à réclamer une augmentation salariale au titre de l'année 2025 ainsi que l'ouverture de négociations avec le Conseil bancaire et financier et la Fédération tunisienne des sociétés d'assurance.

Le versement anticipé des pensions devrait ainsi permettre aux retraités de percevoir leurs allocations avant les perturbations susceptibles d'affecter les services bancaires durant la période de grève.

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