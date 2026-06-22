Tunisie: Le ministère de l'Agriculture appelle la diaspora à ne pas introduire de plantes porteuses de pathogènes

22 Juin 2026
La Presse (Tunis)

Le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a mis en garde, lundi, les membres de la communauté tunisienne résidant à l'étranger contre l'introduction de plantes et de produits végétaux lors de leur retour en Tunisie. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la protection de la sécurité alimentaire nationale et de la préservation des écosystèmes agricoles du pays, considérés comme l'un des piliers essentiels de l'économie tunisienne.

Dans un communiqué, le ministère a indiqué compter sur le sens du devoir national des Tunisiens établis à l'étranger et les a appelés à respecter les mesures préventives visant à protéger le patrimoine agricole contre les risques liés à l'introduction éventuelle d'insectes nuisibles, de parasites ou d'agents pathogènes pouvant accompagner ces produits. Selon le département, de telles introductions pourraient provoquer d'importants dégâts et pertes dans les champs, les jardins, les forêts et les espaces verts.

Le ministère a également invité tous les visiteurs entrant en Tunisie par les différents postes frontaliers à s'abstenir d'apporter des plantes ou des produits végétaux afin d'éviter tout risque susceptible de menacer la production agricole et l'équilibre environnemental du pays.

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Il a souligné que le respect de ces recommandations s'inscrit dans les efforts nationaux visant à renforcer la sécurité alimentaire, à protéger les ressources agricoles et à garantir leur durabilité pour les générations futures.

Le ministère a rappelé, à ce titre, que l'arrêté du ministre de l'Agriculture du 31 mai 2012 fixe la liste des plantes et produits végétaux dont l'entrée sur le territoire tunisien est interdite. Son premier article précise les catégories concernées ainsi que les pays d'origine à partir desquels leur importation est prohibée.

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