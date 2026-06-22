Tunisie: Affaire Habib Haouas - Un accord de conciliation de 12 millions de dinars signé avec la douane

Ce lundi matin, 22 juin 2026, l'homme d'affaires Habib Haouas, spécialisé dans l'exportation de métaux à l'étranger, a comparu devant la Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le Tribunal de première instance de Tunis, en compagnie d'autres co-accusés. Ils sont poursuivis dans le cadre d'une affaire de blanchiment d'argent en bande organisée, d'abus de biens sociaux et d'atteinte aux biens.

Au cours de l'audience, le collectif de défense de l'homme d'affaires Habib Haouas a formellement notifié le tribunal que leur client avait réussi à conclure un accord de conciliation finale avec la Direction générale des douanes tunisiennes.

Les avocats ont ainsi sollicité un report du procès afin de leur permettre de soumettre les pièces justificatives et les documents officiels attestant de l'aboutissement de cette conciliation et de ses procédures légales.

À la suite de cette demande, la Chambre criminelle a décidé de reporter l'affaire, pour la dernière fois, à l'audience du 29 juin courant, afin de permettre le dépôt des justificatifs et d'ouvrir la voie aux plaidoiries.

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Il convient de rappeler que l'homme d'affaires Habib Haouas avait entamé des procédures de conciliation pénale et de régularisation avec les services de la douane. Le montant financier de cette conciliation s'élève à environ 12 millions de dinars, destiné à régulariser la situation financière et à couvrir les amendes liées à ce dossier.