Tunisie: Concours d'entrée aux collèges pilotes - Le ministre de l'Éducation en visite de terrain à Bizerte

22 Juin 2026
La Presse (Tunis)

Le ministre de l'Éducation, Noureddine Nouri, a effectué ce lundi 22 juin 2026 une visite de travail dans le gouvernorat de Bizerte. Ce déplacement coïncide avec le coup d'envoi officiel des épreuves du concours d'accès aux collèges pilotes (le « Sixième »), un rendez-vous crucial pour des milliers de jeunes écoliers tunisiens.

Le ministre s'est rendu au centre d'examen du lycée de Joumine (Ghezala) pour superviser le démarrage des épreuves. Lors d'une rencontre avec le corps enseignant, les surveillants et le personnel administratif, Noureddine Nouri a exprimé sa profonde reconnaissance pour les efforts déployés. Il a salué la mobilisation logistique et humaine exemplaire de la région, essentielle pour garantir le bon déroulement et la transparence de cette session 2026.

Sensible aux besoins locaux, le ministre a immédiatement donné des instructions fermes pour la mise en oeuvre de mesures urgentes destinées à réhabiliter et à moderniser les infrastructures du lycée de Joumine.

Inspection des infrastructures éducatives régionales

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Accompagné du gouverneur de Bizerte, le ministre a également prévu une série de visites de terrain. L'objectif est de suivre de près l'état d'avancement de plusieurs projets éducatifs structurants. Ces chantiers visent à renforcer la plateforme logistique et pédagogique du gouvernorat afin d'offrir de meilleures conditions d'apprentissage aux élèves de la région.

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