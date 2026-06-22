Afrique: Mondial 2026 - La Mexicaine Katia García désignée pour arbitrer le match Tunisie-Pays-Bas

22 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La FIFA a désigné l'arbitre mexicaine Katia Itzel García pour diriger la rencontre entre la Tunisie et les Pays-Bas, prévue le 25 juin dans le cadre de la troisième journée du groupe F de la Coupe du monde 2026.

Âgée de 33 ans, Katia García figure parmi les deux seules femmes retenues comme arbitres centrales pour le Mondial 2026. Elle est également la première arbitre mexicaine à officier lors d'une Coupe du monde masculine, une nomination considérée comme historique par les instances du football international.

Arbitre internationale FIFA depuis 2019, García possède une solide expérience des compétitions majeures. Elle a notamment officié lors de la Coupe du monde féminine 2023 et des Jeux olympiques de Paris 2024, avant d'être retenue parmi les 52 arbitres centraux sélectionnés pour le Mondial 2026.

Le match Tunisie-Pays-Bas s'annonce décisif pour les Aigles de Carthage dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale, après leurs précédentes sorties dans le groupe F.

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