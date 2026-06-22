Tunisie: Arrêtez le terrorisme sur les routes » - L'ASR lance la campagne « Vacances en sécurité»

Face à la recrudescence des drames de la route, l'Association tunisienne de la sécurité routière (ATSR) passe à l'offensive. À l'aube de la saison estivale, période traditionnellement marquée par une forte hausse du trafic routier, l'organisation vient de donner le coup d'envoi de sa campagne nationale annuelle, baptisée cette année « Vacances sereines 2026 ». Le mot d'ordre est sans équivoque : « Stop au terrorisme routier ».

L'urgence est avant tout dictée par des indicateurs au rouge. Selon les dernières données officielles publiées par l'association, la Tunisie a enregistré 2 090 accidents de la circulation entre le 1er janvier et le 20 juin 2026. Ce lourd bilan provisoire fait état de 580 décès et plus de 2 730 blessés, une « tragédie humaine » qui impose, selon l'ATSR, une mobilisation nationale immédiate et collective.

Pour endiguer cette hémorragie, l'association en appelle à une coresponsabilité stricte impliquant l'État, les forces de l'ordre, la société civile et les usagers de la route. Tout en saluant le travail de terrain des unités de police et de la garde routières, l'ATSR insiste sur la nécessité de moderniser les outils de contrôle.

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L'organisation exhorte ainsi les autorités à accélérer le déploiement des radars intelligents et des systèmes de contrôle automatisé pour sanctionner plus efficacement les infractions. Elle demande également de réformer le Code de la route via l'activation urgente de la Commission nationale dédiée au sein du ministère des Transports, en y associant experts et société civile. Enfin, elle insiste sur l'importance d'encadrer l'usage des deux-roues, particulièrement accidentogènes, en révisant leur cadre légal et en généralisant l'attribution de plaques d'immatriculation pour faciliter leur traçabilité.

Sur le terrain, la campagne « Vacances sereines 2026 » se déploiera de manière intensive dans les 24 gouvernorats du pays. Le programme estival prévoit des actions de sensibilisation de proximité au niveau des barrières de péage autoroutières, des stations balnéaires et des grands festivals d'été. Des formations spécifiques à la conduite responsable seront également dispensées aux chauffeurs professionnels.

En parallèle, une vaste campagne digitale ciblera les automobilistes sur les réseaux sociaux. L'ATSR conclut son manifeste par un rappel strict des règles élémentaires de survie comme le respect des limitations de vitesse, le port obligatoire de la ceinture et du casque, ainsi que l'interdiction absolue du téléphone au volant.