Cote d'Ivoire: Fête de la musique 2026 - Le balafon, symbole vivant d'un patrimoine ivoirien à préserver

21 Juin 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

À l'occasion de la célébration de la Fête de la musique, l'accent est mis cette année sur la richesse du patrimoine musical ivoirien, et sur les femmes et les hommes qui en assurent la transmission aux générations futures. Au-delà des concerts et des festivités populaires, cette journée est aussi une invitation à rendre hommage aux gardiens des traditions musicales qui contribuent à préserver l'identité culturelle du pays.

Parmi ces figures emblématiques figure Koné Sionfolo, reconnu comme l'un des dépositaires du savoir ancestral du balafon. Instrument emblématique de l'Afrique de l'Ouest, le balafon occupe une place particulière dans l'histoire et les traditions de nombreuses communautés. Les pratiques ainsi que les expressions culturelles qui lui sont associées sont d'ailleurs inscrites sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'Unesco, témoignant de leur valeur universelle.

Au fil de plusieurs rencontres, notamment à Korhogo en 2023, à Kouto en février 2026, puis lors de la dernière édition du Marché des arts du spectacle africain d'Abidjan (Masa) en avril 2026, Koné Sionfolo a partagé sa vision d'un patrimoine vivant, qui ne peut perdurer que grâce à sa transmission aux jeunes générations.

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Par son engagement, l'artiste témoigne d'une volonté constante de préserver les savoir-faire ancestraux tout en les adaptant aux exigences du monde contemporain. Son parcours illustre le rôle essentiel des maîtres traditionnels dans la sauvegarde de la mémoire collective et dans le rayonnement de la culture ivoirienne.

La célébration de la Fête de la musique offre ainsi l'occasion de saluer l'ensemble des artistes, des musiciens, des formateurs, des chercheurs, des promoteurs culturels ainsi que des acteurs des industries culturelles et créatives qui, chaque jour, contribuent à faire vivre la musique sous toutes ses formes.

Entre héritage ancestral et création contemporaine, la musique demeure un puissant vecteur de cohésion sociale, de dialogue entre les générations et de promotion de l'identité culturelle ivoirienne à travers le monde. Cette alliance entre tradition et modernité constitue aujourd'hui l'une des principales forces du paysage culturel national.

En cette Journée mondiale de la musique, l'hommage rendu aux gardiens du patrimoine, à l'instar de Koné Sionfolo, souligne l'importance de la transmission des savoirs pour préserver la diversité culturelle et garantir la pérennité des expressions artistiques qui constituent l'une des richesses de la Côte d'Ivoire.

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