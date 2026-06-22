Cote d'Ivoire: Bangolo - Un immeuble s'effondre, aucune victime à déplorer

Un immeuble habité du quartier Extension de Bangolo, dans la région du Guémon, s'est effondré ce dimanche 21 juin 2026, à la suite de fortes pluies.

Selon des témoins présents sur place, c'est aux alentours de 12 heures que le sinistre s'est produit. Dion Cécile, une habitante du quartier, explique qu'elle a accouru sur les lieux après avoir entendu un grand bruit.

« Nous avons constaté que l'immeuble s'était complètement affaissé sur le rez-de-chaussée. Dieu merci, il n'y a eu aucune victime. Il n'y avait personne dans l'immeuble au moment du drame », affirme-t-elle.

Des habitants de l'immeuble ont pu récupérer quelques effets personnels dans les décombres.

La brigade de gendarmerie a déployé ses hommes sur les lieux pour effectuer les constatations d'usage avant de procéder à la sécurisation du site. Les causes de cet effondrement ne sont pas encore connues.