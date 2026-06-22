Cote d'Ivoire: Sécurité - Grand-Béréby se dote de son premier commissariat de police

La commune de Grand-Béréby franchit une étape importante dans le renforcement de sa sécurité avec l'inauguration de son tout premier commissariat de police. La cérémonie s'est tenue le samedi 20 juin 2026, en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée Vagondo Diomandé.

Le ministre a réaffirmé, à cette occasion, l'engagement du gouvernement ivoirien à faire de la sécurité une priorité nationale. Il a salué les actions menées sous l'impulsion du Président de la République, Alassane Ouattara, qui ont permis à la Côte d'Ivoire de consolider la paix et la stabilité, indispensables à son développement économique et social.

Selon Vagondo Diomandé, ce nouveau commissariat s'inscrit dans une dynamique de sécurité de proximité, favorisant une relation de confiance entre les forces de l'ordre et les populations. Il a également appelé à une mobilisation collective pour lutter efficacement contre la délinquance et les actes d'incivisme.

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Le commissaire de police Koné Mamadou, qui cumule vingt années d'expérience au sein de la Police nationale, a été officiellement installé à la tête de cette nouvelle structure. Le ministre a invité les autorités traditionnelles, les jeunes ainsi que les cadres de la région à lui apporter leur soutien dans l'exercice de ses fonctions.

Pour sa part, le député-maire de Grand-Béréby, Armand Konan, a présenté cette réalisation comme une illustration concrète de la présence de l'État dans une localité au fort potentiel économique et touristique. Connue pour ses plages, sa richesse écologique et son patrimoine culturel, la commune attire chaque année un nombre croissant de visiteurs et d'investisseurs.

L'élu a souligné que la création de ce commissariat répond à une demande de longue date des habitants et des acteurs économiques, désireux de voir la sécurité renforcée dans la zone. Il a également rendu hommage à l'ancienne équipe municipale à l'origine du projet et exprimé sa reconnaissance au Président de la République ainsi qu'au gouvernement pour leur appui.

Aussi, Armand Konan a rappelé les ambitions de développement de Grand-Béréby, portées notamment par des projets d'aménagement de la baie maritime et de construction d'une promenade résiliente. Des initiatives qui devraient contribuer à renforcer l'attractivité touristique et économique de cette commune du sud-ouest ivoirien.