Cote d'Ivoire: Victimes de Koumassi Campement - Charles Blé Goudé apporte un soutien juridique et médical

En visite auprès des victimes du déguerpissement de Koumassi Campement, ce dimanche 21 juin 2026, le président du Cojep, Charles Blé Goudé, a annoncé des mesures concrètes pour leur venir en aide.

« J'ai décidé de mobiliser des avocats afin qu'ils puissent vous accompagner et vous assister au mieux », a-t-il déclaré. Il a notamment cité Me N'Dri Claver et Me Serge Ouraga, précisant que ces derniers seront présents dès la semaine prochaine pour écouter les victimes et assurer le suivi des différentes procédures engagées.

Une prise en charge médicale gratuite

Au-delà de l'assistance juridique, Charles Blé Goudé a également mis en place un dispositif sanitaire en faveur des personnes affectées. Une équipe médicale a été déployée sur un site aménagé pour accueillir, consulter et soigner gratuitement les victimes ainsi que leurs enfants.

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« Je vous présente l'équipe médicale et le pharmacien que nous mettons à votre disposition pour tous vos problèmes de santé. Ils resteront à votre service gratuitement jusqu'à la fin de cette crise », a-t-il indiqué. Les bénéficiaires auront ainsi accès à des soins et à des médicaments de façon gratuite.

Un soutien alimentaire

Souhaitant apporter un soutien immédiat, le président du Cojep n'est pas venu les mains vides. Il a offert aux victimes 40 sacs de riz de luxe de 25 kg, en signe de solidarité envers ceux qu'il a qualifiés de « frères et soeurs ».