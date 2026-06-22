Cote d'Ivoire: Kouto - Un conflit foncier fait au moins 18 blessées et des engins endommagés

Un conflit foncier latent opposant les populations de Samorossoba ou Samogossoba, gros village du département de Kouto, à celles de Kouto, a fait au moins 18 blessés et plusieurs engins endommagés le dimanche 21 juin 2026, selon l'agence de presse Top News Africa.

Le site d'information indique que , « la situation est devenue plus préoccupante quand ce matin du dimanche 21 juin 2026, la population de Kouto a décidé d'aller renverser les labours des populations de Samorossoba ». « Elles (les populations de Kouto) sont venues ce matin dans la plaine à la surprise de ces populations sans défense, les taillader à la machette et les battre avec des gourdins, faisant ainsi de nombreuses victimes, parmi lesquelles on dénombre de multiples blessés et fracturés au sein de la population de Samorossoba », relatent les sources contactées par la rédaction Top News Africa.

La famille Samalah, propriétaire ancestral du lac de Gbinni et de ses terres est celle qui depuis belle lurette accorde l'autorisation aux populations de Samogossoba et à celles de Kouto selon les règles de la tradition à travers un don de colas ou de boisson, pour cultiver. Ce qui aurait mis le feu aux poudres, c'est qu'en 2024 et 2025, certaines personnes à Kouto ont décidé de s'octroyer la propriété de cet espace de culture, selon le site.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Chaque fois que les populations de Samogossoba cultivent dans cet espace, les populations de Kouto viendraient renverser lesdites cultures et ce malgré l'intervention des autorités préfectorales et sous préfectorales et en toute violation des délimitations des territoires villageois depuis 2023. Samogossoba a donc décidé de porter l'affaire devant le tribunal de Boundiali dès lors que les populations de Kouto ont décidé de ne pas payer les dégâts causés en 2025. Cette procédure est en cours devant la justice, peut-on lire.