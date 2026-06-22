Afrique: Coupe du monde 2026 - Christ Inao Oulaï, la nouvelle pépite ivoirienne qui séduit déjà les observateurs

Malgré la défaite des Éléphants de Côte d'Ivoire face à l'Allemagne (2-1), samedi à Toronto, lors de la Coupe du monde 2026, une satisfaction majeure est ressortie de cette rencontre : la prestation remarquable du jeune milieu de terrain Christ Inao Oulaï. À seulement 20 ans, le joueur de Trabzonspor s'impose progressivement comme l'une des grandes révélations du tournoi.

Face à l'une des nations les plus prestigieuses du football mondial, le numéro 26 ivoirien a affiché une maturité, une qualité technique et une vision du jeu qui ont impressionné aussi bien les supporters que les observateurs internationaux. Très à l'aise balle au pied, précis dans ses transmissions et inspiré dans ses prises de décision, il a souvent été le principal artisan des offensives ivoiriennes. Sa performance n'est d'ailleurs pas passée inaperçue en France. Au cours de l'émission After Foot sur RMC, le consultant Walid Acherchour n'a pas tari d'éloges à son sujet, allant jusqu'à le surnommer "le Iniesta ivoirien".

Selon lui, chaque prise de balle du jeune Éléphant dégage une impression de maîtrise et de créativité peu commune. Le chroniqueur s'est également interrogé sur le choix de carrière du milieu ivoirien, estimant que son potentiel semble désormais dépasser le championnat turc. « Mais qu'est-ce qu'il fait à Trabzonspor ? », s'est-il exclamé, rappelant qu'il avait déjà été séduit par les performances du joueur lors de la Coupe d'Afrique des Nations, notamment face au Gabon.

Pour Walid Acherchour, la rencontre face à l'Allemagne constitue une véritable confirmation. Face à des joueurs de très haut niveau évoluant dans les plus grands clubs européens, Christ Inao Oulaï a démontré qu'il pouvait rivaliser avec l'élite mondiale. « Ce qu'a ce petit dans les crampons est merveilleux », a insisté le consultant, regrettant qu'il n'ait pas été titularisé dès le premier match de la compétition.

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L'ascension du jeune milieu est aussi rapide que remarquable. Il y a à peine un an, Christ Inao Oulaï évoluait encore sous les couleurs de Bastia, en Ligue 2 française. Son transfert à Trabzonspor, estimé à un peu plus de cinq millions d'euros, avait déjà témoigné de la confiance placée en son potentiel. Aujourd'hui, la scène mondiale lui offre une vitrine bien plus grande, où il confirme toutes les attentes. Au-delà des commentaires élogieux, ses prestations renforcent les options du sélectionneur Emerse Faé, qui dispose désormais d'un milieu de terrain capable d'apporter créativité, percussion et sérénité dans les moments clés.

Les supporters ivoiriens auront une nouvelle occasion d'apprécier le talent de leur jeune international lors de la prochaine rencontre face à Curaçao. S'il poursuit sur cette lancée, Christ Inao Oulaï pourrait bien devenir l'un des grands artisans des ambitions ivoiriennes dans cette Coupe du monde et attirer rapidement l'attention des plus grands clubs européens.