Ile Maurice: Réforme des pensions - Le gouvernement suspend le projet de «means testing»

Quelques jours après la présentation du Budget 2026-2027, le gouvernement fait marche arrière sur l'une des mesures les plus controversées concernant la réforme des pensions. Dans une déclaration, le Premier ministre et le ministre des Finances a annoncé la suspension du projet de means testing, qui visait à soumettre le versement de la pension de vieillesse à certains critères de revenus et de patrimoine.

Le chef du gouvernement a indiqué avoir pris en considération les réactions et les préoccupations exprimées par la population depuis son discours budgétaire de vendredi dernier. «J'ai écouté et entendu les points de vue de la population concernant les mesures proposées dans le cadre de la réforme des pensions», a-t-il déclaré.

Selon lui, les Mauriciens sont conscients que le système actuel de la pension de base, tel qu'il existe aujourd'hui, n'est plus soutenable à long terme. Il a également soutenu que les mesures mises en oeuvre l'année dernière ont déjà eu des effets positifs sur l'économie et les finances publiques.

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Le Premier ministre a révélé avoir rencontré, dans la matinée, plusieurs membres du gouvernement ainsi que des techniciens spécialisés dans la réforme des pensions et des responsables du ministère des Finances afin d'examiner la question plus en profondeur. «J'ai pris en compte les suggestions formulées ainsi que les inquiétudes de la population», a-t-il affirmé, tout en reconnaissant que toute modification du projet aurait des répercussions sur le déficit budgétaire et les finances publiques.

Le «means testing» mis en veilleuse

À l'issue de ces consultations, le gouvernement a décidé de geler la mise en oeuvre du means testing proposé. «Nous avons décidé de suspendre le dispositif de means testing qui avait été proposé», a annoncé le Premier ministre.

Cette décision intervient dans un contexte marqué par de nombreuses réactions et débats autour de la réforme des pensions annoncée dans le Budget 2026-2027.